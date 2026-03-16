Vancouver dal bůra Floridě, Buffalo vynulovalo Vegas

18. března 7:18Radim Sochor
Na dnešním programu NHL bylo devět duelů. Nejvíce branek padlo v Edmontonu, kde domácí Oilers porazili Sharks 5:3 a v Seattlu, kde Krakeni padli 2:6 proti Tampě. Jak dopadla ostatní utkání?
Ani jeden z týmů nezažívá sezónu dle představ. Florida je na předposledním místě Východu, Vancouver drží poslední místo nejen na Západě, ale v celé lize. Dnes však Canucks nadělili Panterům bůra. O dva góly se postaral Elias Pettersson, jehož jméno bylo nespočetněkrát skloňované v přestupovém období.
Nesmírně vyrovnaný duel se odehrál ve Vegas, kde to bylo až do 60. minuty 1:0 pro hostující Sabres. Ukko-Pekka Luukkonen nakonec udržel čisté konto, Norris trefil prázdnou a Buffalo se znovu přiblížilo k tomu, aby opanovalo celou Východní konferenci.
Toronto Maple Leafs – New York Islanders
1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky
25. Lorentz (Groulx) – 5. B. Schenn (Ritchie, Barzal), 10. Ritchie (Barzal, M. Schaefer), 32. Heineman (DeAngelo, Barzal)
Statistika
Střely na bránu: 27 – 34 | Přesilová hra: 0/3 – 2/6 | Trestné minuty: 17 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Joseph Woll (TOR) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 58:33
Ilja Sorokin (NYI) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:01
Tři hvězdy utkání
1. Mathew Barzal (NYI) – 0+3
2. Calum Ritchie (NYI) – 1+1
3. Steven Lorentz (TOR) – 1+0
Montreal Canadiens - Boston Bruins
3:2pp (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
11. Suzuki (Slafkovský, Caufield), 34. Josh Anderson (L. Hutson, Gallagher), 65. Caufield (Suzuki, L. Hutson) – 3. Zacha (Pastrňák, McAvoy), 26. Zacha (Arvidsson, Mittelstadt)
Statistika
Střely na bránu: 31 – 28 | Přesilová hra: 0/1 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 64:22
Jeremy Swayman (BOS) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 64:38
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:35
David Pastrňák (BOS) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 24:35
Pavel Zacha (BOS) – 2+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:22
Tři hvězdy utkání
1. Cole Caufield (MTL) 1+1
2. Jakub Dobeš (MTL) 26 zákroků
3. Josh Anderson (MTL) 1+0
Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes
5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky
6. Marchment (Coyle, Fantilli), 20. Coyle (Fantilli, Werenski), 38. Heinen (Coyle, C. Sillinger), 39. Mateychuk (Monahan), 48. Olivier (Coyle, C. Sillinger) – 35. Svečnikov (Ehlers, Nikišin)
Statistika
Střely na bránu: 29 – 28 | Přesilová hra: 2/5 – 0/1 | Trestné minuty: 9 – 17
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00
Brandon Bussi (CAR) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 59:57
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Jet Greaves (CBJ) 27 zákroků
2. Mathieu Olivier (CBJ) 1+0
3. Charlie Coyle (CBJ) 1+3
Chicago Blackhawks – Minnesota Wild
3:4pp (1:3, 1:0, 1:0 – 0:1)
Branky a nahrávky
11. Crevier (Nazar, Kaiser), 35. Greene (Bedard, Crevier), 59. Nazar (Bedard, Levšunov) – 7. Hartman (Kaprizov, Faber), 8. M. Johansson (McCarron, Brodin), 19. Tarasenko (M. Johansson, Faber), 64. Zuccarello (M. Johansson, Faber)
Statistika
Střely na bránu: 26 – 37 | Přesilová hra: 0/2 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Spencer Knight (CHI) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 63:09
Filip Gustavsson (MNS) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:32
Jesper Wallstedt (MNS) – 2 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 03:27
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Brock Faber (MNS) 0+3
2. Frank Nazar (CHI) 1+1
3. Mats Zuccarello (MNS) 1+0
Winnipeg Jets – Nashville Predators
3:4sn (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0)
Branky a nahrávky
20. Morrissey (Vilardi, Connor), 26. Vilardi (Perfetti, Connor), 59. J. Toews (Scheifele, Connor) – 14. Haula (Josi, Evangelista), 31. F. Forsberg (Marchessault, Ufko), 55. Matthew Wood (Marchessault, F. Forsberg), rozh. náj. O'Reilly
Statistiky
Střely na bránu: 39 – 23 | Přesilová hra: 1/4 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 63:09
Juuse Saros (NSH) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Gabriel Vilardi (WPG) 1+1
2. Juuse Saros (NSH) 36 zákroků
3. Kyle Connor (WPG) 0+3
Edmonton Oilers – San Jose Sharks
5:3 (3:1, 0:2, 2:0)
Branky a nahrávky
10. Nugent-Hopkins (McDavid, Bouchard), 12. Murphy (J. Dickinson, Roslovic), 15. Podkolzin (Henrique), 45. M. Jones (Henrique, Frederic), 49. Hyman (Savoie, Ekholm) – 8. Orlov (Wennberg, Sherwood), 29. Regenda (Ferraro, Gaudette), 35. Sherwood (Orlov)
Statistika
Střely na bránu: 37 – 30 | Přesilová hra: 1/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Ingram (EDM) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00
Alex Nedeljkovic (SJS) – 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5 %, odchytal 58:25
Česká a slovenská stopa
Pavol Regenda (SJS) – 1+0, +3 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:26
Tři hvězdy utkání
1. Max Jones (EDM) 1+0
2. Adam Henrique (EDM) 0+2
3. Connor Murphy (EDM) 1+0
Vancouver Canucks - Florida Panthers
5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky
4. Elias Pettersson (Rossi, Boeser), 14. Elias Pettersson (Boeser, Rossi), 18. Rossi (Boeser, Öhgren), 35. Räty (E. Kane, Elias Pettersson), 55. O'Connor (L. Karlsson, Willander) – 12. M. Tkachuk (Verhaeghe), 32. Bennett (M. Tkachuk, Verhaeghe)
Statistika
Střely na bránu: 22 – 23 | Přesilová hra: 2/4 – 0/2 | Trestné minuty: 24 – 28
Kdo se postavil do brankoviště?
Kevin Lankinen (VAN) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00
Sergej Bobrovskij (FLA) – 17 zákroků, 5 OG, úspěšnost 77,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 23:47
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:16
Tři hvězdy utkání
1. Elias Pettersson (VAN) 2+0
2. Marco Rossi (VAN) 1+2
3. Brock Boeser (VAN) 0+3
Vegas Golden Knights – Buffalo Sabres
0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky
19. Doan, 60. Norris (Krebs, Samuelsson)
Statistika
Střely na bránu: 27 – 25 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Adin Hill (VGK) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 59:29
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:39
Tři hvězdy utkání
1. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) 27 zákroků
2. Adin Hill (VGK) 23 zákroků
3. Josh Doan (BUF) 1+0
Seattle Kraken – Tampa Bay Lightning
2:6 (0:2, 2:1, 0:3)
Branky a nahrávky
22. McMann (Beniers), 30. McCann (Eberle, Grubauer) – 6. Goncalves (Point, Guentzel), 19. Kučerov (Hagel), 21. Kučerov (Cirelli, Hagel), 45. Cirelli (Kučerov, Hagel), 57. Hagel (Goncalves, Kučerov), 58. Kučerov (Cirelli)
Statistika
Střely na bránu: 18 – 25 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Philipp Grubauer (SEA) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2 %, odchytal 59:23
Andrej Vasilevskij (TBL) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:03
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:27
Tři hvězdy utkání
1. Nikita Kučerov (TBL) – 3+2
2. Brandon Hagel (TBL) – 1+3
3. Anthony Cirelli (TBL) – 1+2