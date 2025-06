V zámoří se spekuluje: Toews a Kane na trhu. Vrátí se jako balíček za pár milionů?

Jedna z nejikoničtějších dvojic moderní NHL se možná chystá na comeback — a dokonce společný. Jonathan Toews a Patrick Kane, kteří spolu vyhráli tři Stanley Cupy v dresu Chicaga Blackhawks, jsou momentálně oba nechráněnými volnými hráči a portál The Hockey News zvažuje, že by se v létě upsali stejnému týmu.

„Toews a Kane možná zvolí stejný tým pro pokračování svých kariér,“ napsal autor Adam Proteau. A scénář, v němž by tito dva budoucí členové Síně slávy znovu sdíleli kabinu, rozhodně není nereálný.

Toews, který od sezony 2022/23 kvůli dlouhodobým zdravotním problémům v NHL nenastupoval, je připraven na návrat. Patrick Kane, o rok mladší, mezitím po odchodu z Chicaga v roce 2023 odehrál sezonu v New York Rangers a uplynulý ročník strávil v Detroitu, kde zaznamenal solidních 21 branek a 59 bodů.

Otázkou nyní je, kde by mohli legendární útočníci spojit síly. Variant se nabízí hned několik. „Možná by to mohlo být Toronto, které hledá třetího centra (Toews) a zkušeného křídelníka (Kane),“spekuluje Proteau.

Ve hře je ovšem i Detroit, kde Kane loni působil a kde by spolu s Alexem DeBrincatem mohl přesvědčit Toewse, aby posílil ambiciózní Red Wings. Další variantou jsou Dallas Stars, kteří podle článku „patří mezi uchazeče o Stanley Cup a duo by jim mohlo přinést cenné mistrovské zkušenosti.“ Ve hře je i návrat Kanea do Rangers, kde by Toews mohl posílit týmovou šířku.

Velkou výhodou celé situace je, že duo už pravděpodobně nebude chtít velké peníze. „Toews a Kane možná nebudou stát balík - mohli by přijít dohromady za šest až sedm milionů dolarů,“ píše Proteau. Pro tým na hraně postupu do play-off by taková akvizice mohla být přesně tím impulsem, který rozhodne. „Jejich hlavní motivací je teď spíš další šance na titul než peníze,“ stojí v textu.

Samozřejmě není vyloučeno, že si nakonec každý zvolí vlastní cestu. Ale jak The Hockey News poznamenává: „Možná je mezi generálními manažery někdo, kdo v tom uvidí jedinečnou příležitost a oba veterány přesvědčí, aby to spolu ještě jednou zkusili.“

Možnost přivést v jednom balíčku dvě takové legendy je totiž lákadlo, kterému půjde jen těžko odolat. „Šanci získat v jednom kroku dva potenciální členy Síně slávy člověk v NHL nedostává každý den,“ připomíná server.

