V zámoří se spekuluje o soupisce Krakenů. Koho by mohl nováček ulovit?

Ve středu 21. července se fanoušci hokeje seznámí se soupiskou hráčů, která bude od nadcházející sezony bojovat za Krakeny ze Seattlu. Nový účastník NHL si vybere jednoho hráče z každého klubu s výjimkou Vegas, konkrétně tedy angažuje 30 jmen. Manažeři jednotlivých týmů tak musí udělat možná nejtěžší kroky posledních měsíců, a to rozhodnout, které hráče si budou chránit, a které naopak dají Seattlu k dispozici.

Na stejném konceptu vznikla v létě 2017 sestava Rytířů z Vegas. Ti si k překvapení expertů a fanoušků hned pár měsíců po svém vstupu do NHL zahráli finále. Manažeři klubů nechtějí zopakovat některé chyby z minulosti, které zapříčinily zrod jednoho z nejsilnějších mužstev současnosti, a proto pečlivě vybírají a taktizují.

Rozšiřovací drafty vždy bývají velmi zajímavé. Není tak divu, že už v těchto dnech hokejoví experti spekulují, která jména budou za Seattle hrát. Zámořský novinář Ben Pope jednu takovou predikci nabídl.

Sluší se však ještě doplnit, že každý tým má na výběr, jak bude s chráněním hráčů postupovat. Lze si vybrat, jestli si nechá sedm útočníků, tři obránce a jednoho brankáře nebo jen osm hráčů v poli a jednoho muže v masce. Druhý model budou volit primárně týmy, které nechtějí ztratit svou kvalitu v defenzívě.

Krakeni si musí vybrat nejméně 14 útočníků, 9 obránců a 3 brankáře. Podmínkou u alespoň dvaceti vybraných hráčů je podepsaná smlouva pro příští sezonu. Zároveň se celý tým musí vejít do platového stropu ve výši 81,5 milionu dolarů.

Ale pojďme už na Popeho predikci. Po kterých hráčích by mohl generální manažer Ron Francis sáhnout?

V brankovišti se často skloňuje jméno Antona Chudobina. Dallas podle všeho ochrání Bena Bishopa, přestože ten v minulé sezoně nechytal. Ruský brankář měl navíc v průběhu uplynulého ročníku problémy s disciplínou, a proto není velkým tajemstvím, že by vedení Stars jeho konec v týmu příliš nemrzel.

Na brankářském postu padají různá další jména. Například chicagský Malcolm Subban nebo arizonský Adin Hill. S největší pravděpodobností Minnesota nebude chránit Cama Talbota, Los Angeles zase Jonathana Quicka. Zajímavou variantou by mohl být i Vítek Vaněček, neboť Capitals si asi ponechají Ilju Samsonova.

V obranných řadách může dojít k dalším překvapivým variantám. Laviny z Colorada si samozřejmě budou chtít ponechat co nejvíce ze své ofenzivní síly (Rantanen, MacKinnon, Burakovsky, Kadri, Ničuškin, Jost, O'Connor), proto musí rozhodnout, jak to vyřeší v obraně. Z predikce vyplývá, že setrváním trojice Makar, Toews a Girard by se Krakenům mohl otevřít prostor pro angažování Ryana Gravese, což by určitě brali.

Díky podobným úvahám u ostatních celků by mohli být volní i Matt Dumba, Ben Chiarot, Jake Bean, Troy Stecher či Vince Dunn. Francis a spol. však nadále musí počítat s nástrahami platového stropu, a proto se třeba v Popeho predikci objevuje jméno obránce Islanders Sebastiana Aha na úkor zvučnějšího Nicka Leddyho. Rozhodně to nefunguje tak, že Seattle sáhne vždy na to nejlepší, co je zrovna k dispozici.

Z českých hráčů by variantou mohl být Radim Šimek. Objevuje se totiž společně s útočníky Donatem a Gambrellem jako nejlákavější zboží ze San Jose. Padlo jméno i bostonského Jakuba Zbořila, avšak Seattle by podle všeho raději volil jeho spoluhráče Jeremyho Lauzona.

A co útok? Poptávka je po Nashvillu a primárně po Mattu Ducheneovi či Ryanu Johansenovi. Predátoři už několik týdnů tuší, že o jejich útočníky má Seattle zájem, tudíž se manažer Nashvillu David Poile rozhodl vyměnit Viktora Arvidssona do Los Angeles za druhé a třetí kolo draftu. Nechtěl se hráče Arvidssonových kvalit vzdát bez protihodnoty.

Možná se ještě pokusí o něco podobného, neboť prioritou pro Predators je si ponechat stabilní osu beků ve složení Josi, Ekholm, Ellis a Fabbro. Nashville by tedy měl být jedním z případů, který si bude chránit jen devět hráčů na úkor jedenácti, aby neztratil své trumfy v defenzívě.

Velká ryba by ke Krakenům mohla dorazit z Philadelphie. Jakožto nejlepší volby se v Popeho předpovědi objevují jména Jamese van Riemsdyka nebo Jakuba Voráčka. A právě třeba český útočník zažil pod koučem Krakenů Davem Hakstolem velmi dobré sezony v barvách Flyers.

Pope dále píše, že z Ottawy by mohl dorazit Jevgenij Dadonov a z Anaheimu kapitán posledních mistrů světa Adam Henrique.

Dalším otazníkem budou následující kroky vítěze dvou Stanley Cupů v řadě. Tampa se pohybuje nad platovým stropem, a proto se potřebuje uskromnit. Také ona by mohla přistoupit k ochránění čtyř obránců, díky čemuž by kupříkladu Alex Killorn, Tyler Johnson nebo Yanni Gourde mohli být dostupní. Čeká se, že si Tampa podrží čtveřici Point, Stamkos, Kučerov a Cirelli, tudíž by další variantou pro Krakeny mohl být i Ondřej Palát.

Jak by mohla vypadat soupiska Seattlu podle zámořských expertů?

Anton Chudobin (Dallas)

Adin Hill (Arizona)

Malcolm Subban (Chicago)

Jeremy Lauzon (Boston)

Oliver Kylington (Calgary)

Jake Bean (Carolina)

Ryan Graves (Colorado)

Troy Stecher (Detroit)

Gustav Forsling (Florida)

Matt Dumba (Minnesota)

Ben Chiarot (Montreal)

Sebastian Aho (NY Islanders)

Vince Dunn (St. Louis)

Brenden Dillon (Washington)

Adam Henrique (Anaheim)

Rasmus Asplund (Buffalo)

Eric Robinson (Columbus)

Jujhar Khaira (Edmonton)

Blake Lizotte (Los Angeles)

Matt Duchene (Nashville)

Michael McLeod (New Jersey)

Colin Blackwell (NY Rangers)

Jevgenij Dadonov (Ottawa)

James van Riemsdyk (Philadelphia)

Teddy Blueger (Pittsburgh)

Ryan Donato (San Jose)

Yanni Gourde (Tampa Bay)

Alexander Kerfoot (Toronto)

Zack MacEwen (Vancouver)

Mason Appleton (Winnipeg)

Kteří čeští hokejisté by nemuseli být svými týmy chránění a mohli by být zajímavou volbou pro Seattle?

Jakub Zbořil, Ondřej Kaše (oba Boston), David Kämpf (Chicago), Radko Gudas (Florida), Jakub Voráček (Philadelphia), Radim Šimek (San Jose), Ondřej Palát (Tampa), Vítek Vaněček (Washington)

