V zámoří mají jasno, Pens jdou do přestavby. Odchod se prý může týkat i Letanga

Když začala sezona, cílem Pittsburghu bylo dostat se do play-off. Jako vždy. Nicméně realita přináší vedení pád na zem. Odchod Larse Ellera byl podle The Athletic jen začátek, tedy pokud se nezmění aktuální trend týmu. Generální manažer Kyle Dubas o bídné bilanci týmu ví. Co se bude dít?

Přestože Penguins zvládli otočit nepříznivý průběh zápasu se San Jose a vyhrát po nájezdech, jejich výkony proti slabším soupeřům jsou rozporuplné. Z minulého týdne získali pouze tři body ze šesti možných, když utrpěli porážku v Columbusu, těsně přehráli San Jose a podlehli Detroitu v prodloužení.

Penguins tak pravděpodobně zůstanou v prodejním módu. Minulá sezona naznačila, že vedení je připraveno přestavět tým. Po odchodu Jakea Guentzela nyní přišel na řadu Lars Eller. Další přestupy jsou pak prý na spadnutí.

Jedna věc je jistá – Sidney Crosby a Jevgenij Malkin zůstávají. Kris Letang je však jiný příběh. Ačkoliv v roce 2022 podepsal šestiletý kontrakt s tím, že chce kariéru ukončit v Pittsburghu, není vyloučeno, že by změnu klubu akceptoval snadněji než Crosby nebo Malkin. Vzhledem k jeho slabším výkonům, zdravotní historii a věku (37 let) by však bylo obtížné najít tým ochotný převzít jeho smlouvu. „Přesto se nedá možnost jeho výměny zcela vyloučit,“ dodává redaktor Josh Yohe.

Ten také zmiňuje další borce, kteří se postupem času stali v Pittsburghu nepotřebnými, například Ryana Gravese, Tristana Jarryho nebo Erika Karlssona. Těch by se Dubas rád zbavil, avšak týmy z ligy prostě nemají zájem.

Nejpravděpodobnějším kandidátem na přestup je obránce Marcus Pettersson. Podle Yohea projevily zájem týmy jako Edmonton Oilers a Vancouver Canucks. S koncem smlouvy na obzoru a vidinou vysokého kontraktu v příští sezoně je pravděpodobné, že Pettersson Pittsburgh opustí.

„Podobný osud může potkat Rickarda Rakella, jehož univerzálnost a produktivita z něj dělají atraktivní zboží na přestupním trhu,“ přidává Yohe další myšlenku.

A to má být teprve začátek. Bryanu Rustovi v létě vyprší klauzule o nevyměnitelnosti, prostě bude horko… „Penguins jsou v přestavbě, i když to veřejně neřeknou,“ zakončil trefně Yohe.

