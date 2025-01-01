NHL.cz na Facebooku

NHL

V Utahu vsadí na české duo, Ingram v klubu pokračovat nebude

18. září 9:18

Adam Čuba

Osmadvacetiletý brankář Connor Ingram nebude po návratu z asistenčního programu pokračovat v barvách Mamutů z Utahu. Generální manažer klubu ze Salt Lake City Bill Armstrong potvrdil, že Ingrama umístí na listinu volných hráčů a pokusí se mu najít nový hokejový domov.

V Utahu tak ubývá konkurence v brankovišti Karlu Vejmelkovi, a především Vítku Vaněčkovi, který do organizace přišel jako čerstvý vítěz Stanley Cupu a pravděpodobná dvojka za českým parťákem. 

Takhle si to vedení Mamutů malovalo. Situace se trošku zkomplikovala, když ohlásil návrat zmíněný Ingram. Ten se vrátil z asistenčního programu, do kterého nastoupil v průběhu března. Důvodem byly jednak zdravotní problémy, nicméně kanadským brankářem otřásla také ztráta matky, která pár měsíců zpět tragicky zemřela na rakovinu. Ingram pomoc vyhledal už podruhé během své kariéry, v roce 2021 zamířil rovněž do asistenčního programu, tehdy vinou psychických potíží spojených s užíváním alkoholu. 

Pár týdnů poté, co Ingram svým návratem situaci v brankovišti Utahu tak trochu zamotal, se každopádně problém podařilo vyřešit. Ohrožena nebude ani role Vítka Vaněčka, ani Karla Vejmelky, někdejší opora Arizony totiž z klubu odejde ještě před startem předsezónního kempu.

Když je rodák ze Saskatoonu v Kanadě ve stoprocentní formě, je špičkovým gólmanem. Své o tom ví třeba právě i Karel Vejmelka, jemuž byl Ingram ostrou konkurencí v Arizoně i později v Utahu. Nejlépe se mu dařilo před dvěma lety v sezoně 2023/2024, kdy za Coyotes odchytal padesát duelů, z nichž třiadvacet vyhrál. 

Pokud by se Mamutům nepodařilo někdejšího kanadského mládežnického reprezentanta „udat“ jinde v NHL, čeká jej sezona na farmě. Stane se tak, nebo dostane Connor Ingram ještě další práci v nejlepší lize světa?

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Preview: Jednička draftu přímo do NHL. V brankovišti pomůže Rittich

18. září 18:00

Teď, nebo nikdy? Avízo pro Toronto, Stolarz během sezony jednat nebude

18. září 17:10

Sága Kaprizov: Nová smlouva? Nic. Ale trejd ani omylem, zní z klubu

18. září 13:00

Zůstává doma! Backlund podepsal na dva roky, jde s platem dolů

18. září 12:00

nhl.cz doporučuje

Zámořskou optikou: Pastrňák udělá 115 bodů. A jak vidí další Čechy experti Hockey News?

15. září 15:00

Sweeney k vyhlídkám Bruins: Starého kápa jsme se zbavili, nového zatím nemáme

10. září 12:00

Preview: Detroit chce konečně projít do play-off. Posílil Yzerman dostatečně?

9. září 17:10

Preview: Carolina oživila kádr. Přinese to úspěch v play-off?

5. září 17:40

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.