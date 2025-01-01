V Utahu vsadí na české duo, Ingram v klubu pokračovat nebude

18. září 9:18Adam Čuba
Osmadvacetiletý brankář Connor Ingram nebude po návratu z asistenčního programu pokračovat v barvách Mamutů z Utahu. Generální manažer klubu ze Salt Lake City Bill Armstrong potvrdil, že Ingrama umístí na listinu volných hráčů a pokusí se mu najít nový hokejový domov.
V Utahu tak ubývá konkurence v brankovišti Karlu Vejmelkovi, a především Vítku Vaněčkovi, který do organizace přišel jako čerstvý vítěz Stanley Cupu a pravděpodobná dvojka za českým parťákem.
Takhle si to vedení Mamutů malovalo. Situace se trošku zkomplikovala, když ohlásil návrat zmíněný Ingram. Ten se vrátil z asistenčního programu, do kterého nastoupil v průběhu března. Důvodem byly jednak zdravotní problémy, nicméně kanadským brankářem otřásla také ztráta matky, která pár měsíců zpět tragicky zemřela na rakovinu. Ingram pomoc vyhledal už podruhé během své kariéry, v roce 2021 zamířil rovněž do asistenčního programu, tehdy vinou psychických potíží spojených s užíváním alkoholu.
Pár týdnů poté, co Ingram svým návratem situaci v brankovišti Utahu tak trochu zamotal, se každopádně problém podařilo vyřešit. Ohrožena nebude ani role Vítka Vaněčka, ani Karla Vejmelky, někdejší opora Arizony totiž z klubu odejde ještě před startem předsezónního kempu.
Když je rodák ze Saskatoonu v Kanadě ve stoprocentní formě, je špičkovým gólmanem. Své o tom ví třeba právě i Karel Vejmelka, jemuž byl Ingram ostrou konkurencí v Arizoně i později v Utahu. Nejlépe se mu dařilo před dvěma lety v sezoně 2023/2024, kdy za Coyotes odchytal padesát duelů, z nichž třiadvacet vyhrál.
Pokud by se Mamutům nepodařilo někdejšího kanadského mládežnického reprezentanta „udat“ jinde v NHL, čeká jej sezona na farmě. Stane se tak, nebo dostane Connor Ingram ještě další práci v nejlepší lize světa?
