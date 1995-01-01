V Seattlu to bylo speciální, do Vancouveru se těším, hodnotí nové angažmá Oleksiak

9. července 8:30Jakub Ťoupek
Ve třiatřiceti letech šel Jamie Oleksiak poprvé do prázdninového období bez jistého angažmá. Kanadský zadák strávil posledních pět sezón v Seattlu, nyní se stěhuje za hranice do nedalekého Vancouveru, kde podepsal na dva roky s celkovým výdělkem 10 milionu dolarů.
„Byl to docela hektický den,“ řekl Oleksiak týden poté, co podepsal novou smlouvu ve Vancouveru. „Naskytla se mi příležitost hrát za Canucks a prostě jsem si řekl, že je to příliš dobrá šance na to, abych ji nechal ujít.“ Bodejť by ne, když mu ještě v pětatřiceti dojde na účet taková suma.
K přestupu do Kanady ho přesvědčila jak lokalita, tak samotný tým. „Díky životu v Seattlu jsem si opravdu oblíbil severozápadní pobřeží Pacifiku. Těším se, až prozkoumám Vancouver, budu hrát před tamějšími fanoušky a budu se s týmem společně rozvíjet. Myslím, že mi to nabídlo spoustu skvělých možností a bylo těžké to odmítnout. Takže se moc těším.“
V obraně Vancouveru se z něj hned stal druhý nejlépe placený hráč hned po Filipu Hronkovi. Při pohledu na tým ze západu Kanady, i po loňském ročníku, z něj strach nejde. Především pak v obraně ale najdeme zajímavá jména, kterým by měl být Oleksiak mentorem.
Jde o trojici Tom Willander, Elias Pettersson a Zeev Buium, všichni tito tři by měli hrát pravidelně NHL a rozvíjet se po boku veteránů Oleksiaka a Shenna. „V lize už nějakou dobu působím, takže mohu týmu předat své zkušenosti, každý den přistupovat k práci s dobrou pracovní morálkou, snažit se pomáhat nastavovat laťku a spolupracovat jak s některými z těchto mladých hráčů, tak i s veterány, které sem přivedli,“ dodal kanadský zadák.
„Je to spolehlivý obránce, který hraje dobře v obraně i v útoku a nebojí se využít svou postavu a sílu ve svůj prospěch. Líbí se nám jeho dosah a atletické schopnosti,“ uvedl na jeho adresu GM Canucks Ryan Johnson. „Hraje velmi bojovně a stal se dobrým lídrem v šatně. Jeho příchod do obranné formace nám přinese mnoho pozitiv.“
Kromě Oleksiaka získal Vancouver také další dva hráče okolo 35 let. 29. června získal čtyřiatřicetiletého Brendana Gallaghera z Montrealu a poté podepsal smlouvu s Lukem Schennem jako volným hráčem. Shenn je ještě starší, tomu je 36 let.