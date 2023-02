V noci na středu pouze tři duely. Divizní souboje doplní Carolina proti LA

NHL čeká v noci na středu poměrně chudý program. Předposlední hrací den před utkáním hvězd NHL a pauzou nabídne tři duely. Hrát bude rozjetá Carolina, uvidíme kanadský duel mezi Montrealem a Ottawou, třetí zápas nabídne souboj mezi Columbusem a Washingtonem. Všechny bitvy startují v jednu hodinu ráno.

Carolina je na koni. Z posledních osmi zápasů si do tabulky připsala 15 bodů, o plný bodový zisk ji připravil 15. ledna Vancouver. Jinak jsou Hurikáni ve skvělé formě, naposledy ukázali svou sílu v utkání proti Bostonu a upevnili si tak druhé místo v celé lize. Nejproduktivnějším hráčem Caroliny je Martin Nečas, který od začátku sezony posbíral 45 bodů.

Do Raleigh přijedou na zkušenou Králové. Celek z LA se nyní nachází na konci svého výletu po stadionech soupeřů. Severní Karolína bude šestou a poslední zastávkou během tohoto úseku. Předtím na cestách schytali dvě porážky, a to v Nashvillu a v Tampě. Naopak duely s Chicagem, Philadelphií a Floridou dokázali vyhrát. Kings stále patří k tomu nejlepšímu co nabízí Západní konference, body do tabulky by se však partě kolem Anžeho Kopitara hodily. Půjde o druhou konfrontaci v rámci probíhajícího ročníku, Carolina první duel zvládla poměrem 4:2.

Columbus na domácím ledě vyzve Washington. Columbus je jedním z nejhorších celků letošního ročníku. Místo play off si bude brousit drápky na Connora Bedarda, nebude však sám. Blue Jackets mají na kontě 15 výher z osmačtyřiceti odehraných duelů. Skvostná nejsou ani čísla u počtu obdržených branek či úspěšnosti přesilovky, v těchto aspektech patří Modrokabátníci k tomu nejhoršímu.

Vyzyvateli Columbusu budou washingtonští Capitals. Parta kolem kanonýra Ovečkina však letos také neoplývá ideální formou, aktuálně se nachází v polovině ligové tabulky a o play off svede ještě tuhý boj. Divizní rivalové se v rámci letošního ročníku už dvakrát střetli, oba zápasy měly úplně odlišný průběh, ale stejného vítěze. Šestého ledna Washington přestřílel Columbus poměrem 6:2, o dva dny později však zvítězil pouze těsným náskokem 1:0.

Ani Kanaďané nepřijdou o vzrušující souboj. Sice půjde o střet dvou nejhorších kanadských celků aktuálního ročníku, mohlo by však jít o parádní ofenzivní koncert. Canadiens se poslední zápasy trápí, z pěti utkání zvítězili pouze jednou, a to proti Torontu. Navíc jim v sestavě citelně chybí ostrostřelec Cole Caufield. V posledním odehraném utkání schytali debakl 0:5 od Ottawy a stejného soupeře vyzvou v Bell Centre dnes v noci.

Ottawa zažívá šňůru tří výher v řadě, když zvládla zápasy s Islanders, Maple Leafs a Canadiens. Stále se však nachází ve spodní části ligové tabulky. Senátory může těšit výtečná forma kapitána Bradyho Tkachuka, který má na kontě 49 bodů. Výborně se v dresu kanadského celku uvedl i Claude Giroux, velmi slušný ročník zažívá i Tim Stützle, který má 45 bodů. Kromě již zmíněného vzájemného duelu, který se konal pár dní zpět, se dnešní soupeři utkali ještě v polovině prosince. Tehdy zvítězili také Senátoři, a to poměrem 3:2.

Program zápasů:

01:00 Carolina Hurricanes – Los Angeles Kings

01:00 Columbus Blue Jackets – Washington Capitals

01:00 Montreal Canadiens – Ottawa Senators

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+