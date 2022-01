V noci jde do akce 22 týmů! Voráček odehraje svůj 1000. zápas v NHL

Pokud jste opravdový hokejový fanoušek, tak dnes v noci nebudete mít čas na spánek. Zámořská NHL má na programu rovnou jedenáct duelů, přičemž nás čekají opravdu zajímavé souboje. Zejména pro české fandy bude nejzajímavější utkání mezi New Jersey a Columbusem, protože Jakub Voráček nastoupí k jubilejnímu 1000. utkání v NHL. V hlavním týmu Winnipegu pokračuje také Kristian Reichel a v dresu Los Angeles si sezónní debut odbude Martin Frk.

Hokejovou noc načne v 1:00 hned pět utkání a v každém duelu bude nastupovat minimálně jeden český hokejista. Prvně se zaměřme na zápas mezi Bostonem a Minnesotou, kde se představí David Pastrňák. Ten v posledním utkání proti New Jersey konečně gólově procitl a gól si určitě bude chtít připsat i proti Minnesotě. Proti té by Bruins určitě mohli uspět, protože mají na kontě šňůru tří výher v řadě. Naopak Wild padli už pětkrát za sebou.

Dále se můžeme těšit na střetnutí mezi Buffalem a San Jose, kde nastoupí Tomáš Hertl, který je nejlepším českým střelec v aktuálním ročníku. V tomto utkání by měli být favoritem právě Sharks, protože Sabres sužuje velká marodka. To se podepisuje na jejich výsledcích, protože prohráli pětkrát za sebou. Žraloci v tomto kalendářním roce také nezvítězili, ale dnes mají k výhře ideální příležitost.

Hlavní český zápas budeme sledovat v New Jersey. Tam zajíždí Columbus s Jakubem Voráčkem, který dosáhne magické mety. Při té by se určitě mohl zviditelnit alespoň jedním bodem, jelikož je druhým nejproduktivnějším hráčem Modrokabátníků. Columbus navíc nutně potřebuje vylepšit svou formu, protože v poslední době za moc nestojí. To ale platí i o Devils, takže můžeme očekávat velice zajímavý zápas.

Ve stejný čas jde do akce ve Philadelphii Pittsburgh a v Tampě Calgary (Tampě se vrací do sestavy útočník Nikita Kučerov). V obou duelech opět najdete české zastoupení, za Tučňáky nastoupí Dominik Simon a za Lightning Ondřej Palát s Janem Ruttou. Zejména od Paláta můžeme očekávat nějaké body, protože je celkem překvapivě letošním nejproduktivnějším českým hráčem v NHL.

Nyní se posuneme do pozdějších nočních hodin. V nich se můžeme těšit na zápas mezi Dallasem a Floridou, kde opět můžeme sledovat několik českých hráčů. Jasným favoritem utkání ale budou Panthers, kteří se v případě vítězství mohou klidně vyšvihnout na první místo celé ligy. Na kontě navíc mají čtyři výhry v řadě, takže očividně hrají ve velké pohodě. Stars ale moc nezaostávají, protože zvítězili dvakrát po sobě.

Souboj otloukánků budeme moci sledovat v Arizoně. Tam zajíždí Chicago, přičemž oběma celkům se v poslední době vůbec nedaří, o čemž vypovídá i jejich postavení v tabulce. Coyotes jsou poslední v celé lize, Blackhawks jsou čtrnáctí v Západní konferenci. Nás ale mohou těšit výkony Karla Vejmelky, který v poslední utkání předvedl 46 zásahů, i když prohru neodvrátil. Dostane šanci i dnes?

Avalanche se v posledních zápasech dostávají do smrtelného tempa, takže se moc nedá očekávat, že by je Winnipeg zastavil. Jets však také nehrají vůbec zle, protože mají na kontě šňůru tří výher, ke které nemalou měrou vypomohl také Kristian Reichel, jenž by měl nastoupit i dnes. Uvidíme, jestli si i s ním kanadský celek přijde na rozjeté Colorado.

Už v ranních hodinách se můžeme těšit na velmi atraktivní utkání. Vegas na svém ledě přivítají Rangers a bude to doslova boj na krev. Oba celky patří mezi nejlepší v celé soutěži, Golden Knights jsou na západě první a New York na východě třetí. Lepší formu ale aktuálně mají Jezdci, kteří zvítězili třikrát v řadě, naopak Vegas už dvakrát po sobě na domácím ledě selhalo. Vyhrát ale pořád může kdokoliv.

Pestrý noční program uzavře od 4:30 Los Angeles s Nashvillem. Tento zápas nás může zajímat zejména kvůli tomu, protože za Kings nastoupí letos poprvé Martin Frk, který je vyhlášen svými neuvěřitelnými dělovkami. Střílet by navíc mohl proti Davidu Rittichovi, který by ze svého krajana určitě měl respekt. Teď ale ke statistikám, oba celky jsou na tom ohledně formy dost podobně, protože zvítězili ve svých dvou posledních duelech. Postavení v tabulce je ale rozdílné, zatímco Kings jsou na západě desátí, Predators se vyhřívají na druhé příčce.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

