V NHL se sešli nejmocnější. Řešili zvýšení platového stropu i možné rozšíření

S blížícím se startem sezony se sešla také Rada guvernérů, takže ti nejvlivnější v celé lize. Řešily se palčivé problémy jako platový strop, který by měl být ale v dohledné době pořádně navýšen. Řeč došla také na možné rozšíření ligy.

„Stav ligy je velmi dobrý,“ řekl na závěr zasedání komisař NHL Gary Bettman. „Hokej je ve skvělé kondici. Našim organizacím se daří, nikdy jim nebylo lépe a nebyly silnější. My se těšíme, že máme před sebou začátek další sezony.“

Na zasedání se také představili dva nováčci. Přivítán byl Michael Andlauer, nový většinový vlastník Ottawy, a Bill Haslam, někdejší guvernér státu Tennessee, který se má stát novým většinovým vlastníkem Nashvillu.

V rámci setkání byla rovněž uctěna minuta ticha za Rockyho Wirtze, bývalého předsedu představenstva Chicago Blackhawks, a Chrise Snowa, asistenta generálního manažera Calgary Flames, který zemřel v sobotu po čtyřletém boji s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS).

Mezi hlavní témata patřil platový strop. A ten by se měl v dohledné době výrazně zvýšit, a to hlavně díky zmenšení escrow dluhu.

Co to prakticky znamená? „Je to velmi předběžné, ale věříme, že strop pro následující rok bude někde mezi 87 a 88 miliony dolarů,“ řekl Bettman. To by představovalo navýšení až o 4,5 milionu dolarů. V letošní sezoně činí strop 83,5 milionu dolarů.

Co se týče financí, je liga dle Bettmana ve výborném stavu. „Situace je dobrá,“ dodal Bettman. „Příjmy rostou. Všichni se shodujeme, že hokej je na prahu další sezony ve skvělé kondici.“

I proto se po Vegas a Seattlu začíná hovořit o přidání dalšího týmu. Bettman uvedl, že NHL dostává pobídky do vybraných měst, včetně Houstonu, Atlanty, Quebecu a Salt Lake City, ale v tuto chvíli to úplně na programu není.

Share on Google+