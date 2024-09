V NHL se rozdávaly miliony! Podepsal Pefetti a O’Connor

Hned dvě velké smlouvy se v NHL podepsaly v noci na úterý. Zatímco Logan O’Connor z Colorada podepsal na šest let, útočník Winnipegu Jets Cole Perffeti podepsal jen na roky dva.

Perfettiho kontrakt je na 3,25 milionu dolarů ročně. Tato smlouva prý neobsahuje žádné podpisové bonusy ani doložky o zákazu stěhování a výměny. V blížící se sezoně mu budou vyplaceny 3 miliony dolarů a v té další 3,5 milionu. Má podobný plat jako třeba Radek Faksa nebo spoluhráče z Jets Adam Lowry.

Perfetti má za sebou svou nejlepší sezonu, v níž v 71 zápasech zaznamenal 19 gólů a 19 asistencí, tedy 38 bodů.

Pro Jets jde o splněnou práci, už nemají žádné další volné hráče, které by museli podepsat.

To v Coloradu má útočník Logan O'Connor větší jistotu, obě strany se totiž dohodly na prodloužení smlouvy o šest let.

Nový kontrakt začne v další sezoně a potrvá až do roku 2031. Tým neoznámil finanční podmínky, ale podle několika zpráv dohoda nese průměrnou roční hodnotu 2,5 milionu dolarů, celkem tedy 15 milionů dolarů.

Osmadvacetiletý O'Connor si v minulé sezoně připsal 13 gólů a celkem 25 bodů, přestože kvůli operaci kyčle odehrál jen 57 zápasů.

Oblíbenec fanoušků, který se Avalanche upsal jako nedraftovaný volný hráč po studiích na Denverské univerzitě, za Colorado hrál ve 263 zápasech a připsal si 82 bodů (35 gólů, 47 asistencí), ale hlavně 329 hitů a 168 bloků.

„Jsme nadšeni, že ho máme pod smlouvou na dalších sedm let,“ řekl generální manažer Avalanche Chris MacFarland. „Je to neúnavný dříč, který každý zápas přináší do sestavy energii a odvahu. Jeho rychlost a bruslařské schopnosti z něj dělají nebezpečného hráče na obou stranách hřiště a je jedním z našich nejlepších hráčů na oslabení. Logan je také skvělý spoluhráč a je hrdý na to, že je součástí denverské komunity.“

Share on Google+