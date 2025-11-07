V New Yorku ho nechtěli, Anaheim v něm ale opět zapálil střelecký oheň

7. listopadu 21:06Jakub Ťoupek
Po minulé sezóně byl odepsaný, i přesto že za Rangers sázel jednu branku za druhou. Chris Drury ale opět ukázal svůj vytříbený talent a poslal Kreidera do Anaheimu, kde zatím začátek sezóny naznačuje, že může navázat na své nejlepší výkony v dresu Rangers.
V New Yorku střílel branky jak na běžícím páse, především v posledních letech. V sezóně 21/22 vsítil dokonce 52 gólů a potvrdil roli velkého střelce. Ve dvou následujících sezónách se přiblížil 40, loňskou sezónu stihl jen 68 utkání s 22 brankami.
Generální manažer Rangers ale viděl dny Chrise Kreidera v New Yorku jako sečtené a po 14 letech v organizaci jej poslal do Anaheimu. Do stejného týmu, kam koncem minulého roku poslal Jacoba Troubu, tehdy kapitána Rangers.
Ducks začali ročník výborně. Patří jim druhé místo v Západní konferenci a zdobí je především aktivita směrem dopředu. S 55 brankami jsou nejlépe střílejícím týmem, čemuž výrazně pomohlo i oživení starého známého Kreidera.
Po dalších dvou brankách do sítě Dallasu se čtyřiatřicetiletý Američan dostal na hranici gólu na zápas. V 9 odehraných utkáních tak vsítil hned 9 branek, což mu stačí „pouze“ na druhé místo ve střelcích týmu. Cutter Gauthier má o 2 více.
Chris Kreider now has NINE GOALS IN NINE GAMES after this great tip ???????? pic.twitter.com/IchnOh1j8A
— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 7, 2025
„Byla to zábava, určitě ne ale pro trenéry,“ dodal k utkání s Dallasem. „Cítím se dobře. Po trablích z minulé sezóny se konečně cítím dobře a hlavně zdravý. Snažím se si ty zápasy užívat.
Chris Drury tak opět předvedl manažerský masterclass, který mu vyčítali fanoušci Rangers už od chvíle, kdy zkušeného útočníka poslal pryč. Všem tak ukazuje, že on v New Yorku problémem nebyl. Rangers jsou opět na chvostu tabulky. Tabulka je sice velmi vyrovnaná, i tak jim ale patří předposlední místo v konferenci.
Tato pohádka by mohla mít ještě šťastnější konec. První vzájemné utkání mezi Rangers a Ducks je na programu až v polovině prosince. Extrémně motivovaný Kreider by ale mohl definitivně uzavřít newyorkskou kapitolu například hattrickem do sítě Rangers.
