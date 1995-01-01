V Kanadě žasnou nad vlastním výběrem. Gretzky a Lemieux v moderním balení, píší

16. února 13:20David Zlomek
Hokejový svět je v pozoru. Když Kanada vyhrávala olympijské zlato ve Vancouveru 2010 nebo v Soči 2014, opírala se o precizní systém a hvězdy jako Sidney Crosby či Jonathan Toews. Jenže letošní turnaj pod pěti kruhy přinesl něco, co tu nebylo téměř čtyřicet let. Sílu, která svou děsivou ofenzivní dominancí připomíná spíše videohru než realitu.
Známý kanadský expert Steve Simmons z deníku Toronto Sun vidí jasnou paralelu s legendárním ročníkem Kanadského poháru v roce 1987. Tehdy bok po boku zářili Wayne Gretzky a Mario Lemieux. Dnes má Kanada novou verzi těchto ikon.
Trenér Jon Cooper, velký znalec hokejové historie, vsadil na instinkt. Rozhodl se spojit dva nejlepší hráče současnosti do jedné útočné vozby. „Gretzky a Lemieux tehdy. Connor McDavid a Nathan MacKinnon teď,“ píše expert Simmons ve svém sloupku.
Simmons připomíná, že Cooperova vize pravděpodobně začala právě u vzpomínky na slavný vítězný gól Kanady proti Sovětskému svazu, kdy Gretzky nahrával Lemieuxovi. Ačkoliv turnaj začali McDavid a MacKinnon v oddělených formacích, netrvalo dlouho a chemie zvítězila.
Už v průběhu druhého zápasu proti Švýcarsku se zrodila řada, ze které jde soupeřům mráz po zádech: McDavid, MacKinnon a mladý talent Macklin Celebrini. Simmons tuto kombinaci popisuje jako dokonalý hokejový stroj.
„S McDavidem, který dodává svou dechberoucí rychlost, vizi a vrozenou schopnost přihrávat. S MacKinnonem, který přináší svou elektrickou sílu, motor, vášeň a střelu, které se v hokeji vyrovná jen málokdo,“ vypočítává přednosti hvězd Simmons.
Doplňuje je teprve osmnáctiletý Celebrini, který podle experta skvěle chápe své postavení na ledě a především nepřekáží svým hvězdným spoluhráčům v jejich genialitě.
Srovnávat kohokoliv s Gretzkym a Lemieuxem je v Kanadě téměř svatokrádež, ale Simmons se toho nebojí. Naznačuje, že současná sestava může historické milníky dokonce překonat.
„Gretzky přihrával a Lemieux střílel. Nikdo to nedělal lépe než oni, tehdy ani teď. Ale McDavidovy nahrávky a MacKinnonova střelba, nebo tato kombinace v obráceném pořadí, mohou být v historii Team Canada nepřekonatelné,“ dodává Simmons.
Když k tomu připočteme kouzelníka Calea Makara na modré čáře, má Kanada k dispozici arzenál, který se vymyká všemu, co jsme v moderní éře hokeje viděli. A jak Simmons varovně připomíná soupeřům: „Tohle je pro tyto obrovské talenty teprve začátek turnaje.“
