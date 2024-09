V Kanadě mají jasno. Toronto našlo levnou alternativu za Kämpfa

Toronto Maple Leafs nedávno podepsalo smlouvu na zkoušku s bývalým centrem Floridy Panthers Stevenem Lorentzem. Vzhledem k tomu, že Lorentz je v nejlepším případě hráčem čtvrté formace, nabízí se otázka, proč ho Toronto vůbec zkouší.

Odpověď na tuto otázku se odvíjí od struktury platového stropu Leafs. Ti jsou do značné míry pod tlakem. Tato situace znamená, že levné smlouvy jsou nutností k doplnění kádru. Ale vzhledem k tomu, že Leafs jsou zásobeni solidním seznamem perspektivních hráčů, proč riskovat s Lorentzem?

Leafs mají různé smlouvy, které jsou příliš drahé. Kromě superhvězd mají štědré kontrakty i hráči jako Ryan Reeves, Calle Jarnkrok a David Kämpf. Právě na posledního jmenovaného se strhává celkem velká pozornost a v zámoří je již delší dobu prvním hráčem Leafs na odstřel.

Hlavně kvůli smlouvě, která mu zaručuje 2,4 milionu dolarů za sezonu, přičemž míří do druhého roku ze čtyř.

„Tato cena je příliš vysoká na defenzivního centra čtvrté lajny s nulovým útočným potenciálem,“ píše například fanouškovský web Editor in Leaf. Lorentz by se dle něj mohl stát levnější variantou. Pokud zůstane v týmu, Leafs by s ním mohli uzavřít smlouvu s minimálním ligovým platem.

Lorentz hrál v minulé sezoně v týmu Panthers převážně roli třináctého útočníka. Nastoupil do 38 zápasů základní části a připsal si tři body. V play-off pak odehrál 16 zápasů.

Naproti tomu Kampf zaznamenal v 78 zápasech 19 bodů. Pouze na základě čísel lze předpokládat, že Lorentz by se mohl vyrovnat Kämpfově ofenzivní produkci a zároveň by měl podobnou defenzivní hodnotu.

Samozřejmě by dávalo smysl, kdyby se Toronto rozhodlo ponechat si oba. Kämpf by mohl do třetí lajny a Lorentz by zůstal ve čtvrté lajně. S tímhle ale nechoďte za autorem článku Nestorem Quixtanem. „Kämpf je v útoku naprosto příšerný,“ píše totiž.

Kämpf je jednoduše jasný terčem pro fanoušky i novináře. Už v červenci se dle Chrise Johnstona, insidera z NHL, Maple Leafs mohli poohlédnout i po Kämpfově výměně.

„V případě správné nabídky by se vedení Maple Leafs mohlo zamyslet podívat na Kämpfa, Calleho Jarnkroka i Timothyho Liljegrena. Chtěl bych říct, že to neznamená, že se jich chtějí za každou cenu zbavit, ale myslím si, že kvůli platovému stropu budou Leafs dělat těžká rozhodnutí,“ řekl.

