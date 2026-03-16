V hledáčku celého národa. Hall vzpomněl na šílenství, které zažíval v Edmontonu

21. března 12:00David Zlomek
Taylor Hall moc dobře ví, jaké to je žít a hrát pod mikroskopem kanadského hokejového trhu. Útočník Caroliny Hurricanes sice neoblékl dres kanadského týmu od roku 2016, ale rozdíl v tom, jak se hokej prožívá v Raleigh a jak v Edmontonu, vnímá každým coulem.
„V místě, jako je Raleigh, je to rozhodně jednodušší,“ přiznal Hall bez obalu při srovnání amerických a kanadských trhů. „NHL je unikátní v tom, že v Kanadě je sedm týmů a všech těch sedm měst svůj hokej miluje, a tak by to mělo být.“ Bývalá jednička draftu vstoupila do ligy s vahou hokejem poblázněné země na svých bedrech a dnes, po štacích v tichých amerických městech i v hokejových baštách, má jasno v tom, kde leží ten největší rozdíl.
Podle Halla nejde ani tak o to, co se děje na ledě, jako spíš o všechno kolem. „Fanoušci jsou během zápasu stejní. Je vyprodáno a šílí po hokeji. Ale myslím, že mimo zápasy, tedy na sociálních sítích, v médiích, je to v Kanadě prostě trochu jiné,“ vysvětlil Hall a následně vytasil přirovnání, které v zámoří okamžitě zarezonovalo. „Pokud se podíváte na tým jako Green Bay Packers v NFL, přesně takové to je hrát za kanadský tým,“ prohlásil s odkazem na slavný americký fotbalový tým z malého města, kde každým krokem hráče žije celá komunita.
Hall sice uznává, že vášeň kanadských týmů je speciální, ale jedním dechem dodává, že se může snadno změnit v překážku. „Jsou chvíle, kdy je toho už trochu moc a možná se to stane i rozptýlením. Je to ale všechno jen proto, že jsem Kanaďan a my všichni máme pro hokej obrovskou vášeň,“ uvedl Hall k intenzitě, která obklopuje každý neúspěch. Právě neschopnost kanadských týmů vyhrát Stanley Cup od roku 1993 je v zemi javorového listu bolestivým tématem, které s sebou nese extra porci stresu.
Když však přišla otázka přímo na to, zda je právě tento drtivý tlak důvodem nekončícího sucha bez poháru, Hall se nenechal zahnat do kouta. „Trvá to už dlouho a to je nepopiratelné,“ reagoval Hall přímo na dotaz novinářů. „Nemyslím si, že to je ten hlavní důvod. Do toho vstupuje spousta věcí; štěstí a náhoda v tom rozhodně hrají roli, ale v tuhle chvíli už to začíná být trochu divné,“ uzavřel útočník Hurricanes úvahu nad hokejovou anomálií, která Kanadu trápí už přes tři desetiletí.