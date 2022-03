V hlavě to máte, přiznal šťastný Nečas po ukončení gólového půstu

Suchý březen, jalový únor, skoro bezbrankový leden... Martin Nečas letos střelecky strádá. Od 13. prosince se trefil do černého pouze jednou, a to 15. ledna v utkání s Vancouverem. Nyní se trefil podeváté v sezóně a jak jeho zvykem, šlo o zásah nejvyšší důležitosti. V polovině třetí třetiny utkání se Seattlem zlomil stav 2:2 pátou vítěznou brankou v sezóně.

V létě mu končí nováčkovský kontrakt, a i když nelze říct, že by hrál špatně, rozhodně by se šikla vyšší produktivita. Můžete šermovat sebepokročilejšími statistiky, kanadské body jsou hlavní střelivo do kanónu agenta, který za vás v létě bojuje.

Nečas jich má zatím 29 (9+20) v 52 zápasech, což je až osmé místo mezi Hurikány. Dokonce i ve své královské disciplíně +/- (loni s +25 nejlepší v mužstvu) je s průběžnými pěti kladnými body v Carolině pod průměrem. Pět vítězných tref je spolu se Sebastienem Ahem nejlepší výkon v týmu.

Puk při své nedělní brance prý ani pořádně neviděl. Byla to střela z otočky, navíc v pádu. Tím větší úleva, když zachytil salvu radosti. Osmnáct zápasů bez gólu ho frustrovalo.

„Snažil jsem se to nepočítat, ale samozřejmě to trochu v hlavě máte,“ přiznal, že si těžké období uvědomoval. „Během kariéry jsem tak dlouho na gól nečekal, ale stává se to. Poslední dobou to bylo lepší, vytvářel jsem si šance. Dneska to konečně vyšlo. Dobrý pocit a důležitá výhra.“

Po skončení se dočkal jmenování první hvězdou večera a diváci skandovali „Marty, Marty!“. Jeho probuzení přivítal i trenér Rod Brind’Amour, jenž doufá, že gólem protrhne stavidla. „Měl nějaké šance poslední dobou, ale to se někdy stává. Pokud se z toho máte dostat, právě tohle je typ gólu, který potřebujete.“

Trefa brněnského odchovance přišla krátce po ubráněném oslabení. Sám si vybojoval puk, který po kolečku přes obránce doputoval před bránu znovu k Nečasovi. „Ani jsem to neviděl, ale zahlédl jsem chlapy, jak slaví.“

Na radu trenéra chodí víc před brankoviště, kde je šance nachomýtnout se k nějaké „ošklivé“ brance, jak se říká v zámoří. „Většina mých gólů v sezóně byla docela hezká. Z prostoru brankoviště jsem jich moc nedal. Potřebuju takovéhle góly dávat častěji,“ přeje si do zbytku sezóny Nečas.

