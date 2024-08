V Columbusu se mění pořádky. Prohry se tu dříve přijímaly, to teď končí, hlásí GM

Don Waddell, stále ještě nový generální manažer Columbusu, řekl, že mu je jasné, že Blue Jackets potřebují změnit svůj přístup předtím, než se může uvažovat třeba o play-off. „Dříve tu bylo přijatelné prohrávat, ale prohra není přijatelná,“ řekl. „Musíme to ještě vybudovat, ale naším cílem by mělo být každý rok vyhrát Stanley Cup, nejen vyhrát pár zápasů. Je to o způsobu myšlení.“

Columbus skončil poslední ve Východní konferenci a 29. v celkové tabulce, počtvrté za sebou nepostoupil do play-off. To vedlo k několika organizačním změnám, včetně najmutí Waddella a Deana Evasona jako trenéra.

A třeba obránce Erik Gudbranson, který v Blue Jackets vstoupí do své třetí sezony, souhlasil, že hráči musí přehodnotit způsob, jakým přistupují ke své práci na denní bázi, než se začnou starat o vyšší cíle.

„Musíme z každého dne něco vytěžit, nesmíme ztratit ani jeden den,“ řekl Gudbranson. „Nejsme v takové pozici, abychom se mohli ulívat. Udělali jsme to v posledních dvou letech a nedopadlo to dobře. Musíme naši kulturu nasměrovat správným směrem.“

Waddell řekl, že cítí, že Columbus je v podobné situaci, v jaké byla Carolina Hurricanes, když v květnu 2018 přebíral funkci generálního manažera. Přestože v té době disponovali sbírkou talentovaných mladých hráčů, včetně Sebastiana Aha, Teuva Teravainena, Jaccoba Slavina či Bretta Pesceho, Hurricanes devět sezon v řadě nepostoupili do play-off. Ve stejný den, kdy Waddell převzal funkci GM, byl trenérem najat Rod Brind'Amour a od té doby se Carolina probojovala pokaždé do play-off.

Blue Jackets mají působivou sbírku talentovaných hráčů, kterým je všem 26 let a méně, včetně útočníků Adama Fantilliho, Kirilla Marchenka, Dmitrije Voronkova, Kenta Johnsona, Colea Sillingera a Jegora Činachova a obránců Davida Jiříčka a Jordana Harrise.

Waddell tak pochopitelně doufá, že Evason bude mít v Columbusu podobný vliv jako Brind'Amour v Carolině.

„Jeho vášní nebylo jen trénovat v NHL, hned od prvního dne bylo, že chce trénovat Columbus,“ řekl Waddell. „Když jsem ho přivedl na formální pohovor, bylo nás v místnosti pět, všichni jsme odcházeli s tím, že je to člověk, který nás dovede na další úroveň.“

Jednou z věcí, kterou musí Evason dodat, je disciplína. „Jde o to, aby se začalo se zodpovědností, zavedla se struktura a kultura. Věřím, že Evason má stejné schopnosti jako Rod. Hokej na prvním místě. Všichni jsme tu proto, abychom vyhrávali. Neznamená to, že každý večer vyhrajeme, ale připravíme se tak, abychom měli šanci vyhrát.“

