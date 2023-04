V Columbusu panuje velké zklamání. Odnesl to trenér Larsen

V Columbusu panuje velké rozladění. Skončená základní část sezony 2022/23 vůbec nepotěšila vedení týmu, který měl zcela jiné ambice, než skončit na předposledním místě celé ligy. Nespokojenost s výsledky naplno pocítili hlavní trenér Brad Larsen a trenér brankářů Manny Legace, kteří byli propuštěni.

Ambice Columbusu byly před touto sezonou velké. Vedení podepsalo na další čtyři roky Patrika Laineho, přivedlo mu Johnnyho Gaudreaua z Calgary, kterého podepsalo hned na sedm let, do obrany přišel zkušený Erik Gudbranson... Jenže, nic z toho. Výkony Columbusu byly ještě horší než v sezoně 2021/22 a Blue Jackets skončili předposlední. Potřetí v řadě bez play-off.

Bylo jasné, že z toho management týmu vyvede nějaké závěry. A ty na sebe nenechaly vůbec dlouho čekat! U týmu skončil nejen hlavní trenér Brad Larsen, ale také trenér brankářů Manny Legace.

„Tato sezona byla extrémním zklamáním a odpovědnost za to leží na nás všech,“ prohlásil generální manažer Columbusu Jarmo Kekalainen. „Tato rozhodnutí byla obtížná a nebyla učiněna lehkovážně, vzhledem k respektu, který chováme k Bradovi i Mannymu jako k trenérům a lidem,“ řekl k propuštění koučů z organizace.

Především rozchod s Larsenem byl pro Kekalainena obtížný. Vždyť pětačtyřicetiletý kouč, který v NHL hrával za Colorado a Atlantu, u týmu napřed působil jako trenér čtyři roky na farmě, pak se přesunul na sedm let na pozici asistenta trenéra u hlavního týmu a v roce 2021 se stal šéfem střídačky Blue Jackets.

„Brad byl součástí organizace více než dekádu a jsme nesmírně vděční za jeho tvrdou práci a za všechno, co během té doby na ledě i mimo něj udělal. Přejeme Bradovi a jeho rodině do budoucna jen to nejlepší,“ dodal Kekalainen.

Larsen nastoupil na pozici hlavního trenéra Columbusu před minulou sezonou. Jeho svěřenci vybojovali desáté místo ve Východní konferenci a ztratili 19 bodů na postup do play-off. V této sezoně celý tým sužovala obrovská marodka, která hodila vidle do jakýchkoliv nadějí na úspěch.

Přesto však výkony týmu byly i přes širokou marodku velkým zklamáním. A zajisté situaci nezachránilo ani to, že v době, kdy už týmu o nic nešlo, přišlo pár "zbytečných" výher. Byť to nikdo neřekne nahlas, skončit na předposledním místě je zaprvé zklamání z hlediska sportovního, a zadruhé zklamání z toho, že se Columbus připravil o možnost mít největší procentuální šanci na zisk Connora Bedarda, generačního talentu, který je srovnáván s Connorem McDavidem.

Brad Larsen je už třetím koučem, který po konci základní části přišel o místo. Bez trenéra je momentálně také Anaheim, který se rozloučil s Dallasem Eakinsem, a Washington, jenž neprodlouží smlouvu s Peterem Laviolettem.

