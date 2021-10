V Číně propadl fotografování, teď znovu dobyl NHL! Splnil se mi sen, říká Šustr

Už pár let je pro něj umění tím nejlepším relaxem. Díla tvoří z různých materiálů, rád sází na symboliku. Během angažmá v čínském Kuklunu přidal Andrej Šustr do svého repertoáru také fotografování, do jehož tajů zasvětil plzeňského rodáka jeden ze spoluhráčů. Jak mu to s foťákem kultovní značky Leica jde? Magazín Esquire otiskl jeho snímky z letošního mistrovství světa. A záběry ze šampionátu se dostaly také na hokejové kartičky. Slušná vizitka, co říkáte?

O Šustrovy černobílé fotografie zavadil na Instagramu snad každý, kdo alespoň po očku sleduje NHL. A má sociální sítě.

Třicetiletý bek za ně sklízí chválu, fanoušci oceňují nezvyklý pohled za oponu hokejového světa i nápaditost snímků. Umělecké duše českého obra si všímají také novináři a spoluhráči. "Ty ještě hraješ? Myslel jsem, že už tě živí focení," popíchl Šustra hvězdný Rus Nikita Kučerov.

Také on se objevil v hledáčku pracovitého a přemýšlivého Západočecha, jehož láska k umění a designu se zrodila už v dětství. Tehdy moc rád sledoval práci se sklem v podniku svých rodičů. Později obdivoval díla slavných mistrů, nakonec začal tvořit i sám.

Hra světel a stínů v podání Andreje Šustra. Už chápete, proč jsou jeho fotky populární?





Se zaujetím se dívá na svět přes objektiv, přitom mnoho z nich míří také na něj. Vždyť už zase hraje v NHL! Povedl se mu návrat, který se zdál, mírně řečeno, nepravděpodobný. Když byl před pár týdny poslán Tampou na farmu, mnozí podotkli: "Přesně podle očekávání."

Že se nemusí vejít do hlavního mužstva Botls? "S tím jsem do toho šel," povídá Šustr. Když v létě podepisoval se současným vládcem NHL skromnou dvoucestnou cestu, bylo mu jasné, že se pro něj nechystá prostor v prvním defenzivním páru vedle Victora Hedmana.

Věděl, že možná bude dlouhé měsíce farmářem a že dostane šanci jen při zranění spoluhráčů se zvučnějšími jmény. Ani to ale Šustra od podpisu neodradilo. "Nechtěl jsem svou kariéru jen dohrávat," prohodil borec, co to kdysi do NHL dotáhl z univerzitní NCAA.

Inteligentní chlap s duší umělce si šance vážil. A za pokorný přístup přišla odměna. Na farmě nestihl ani mač a už je v kádru Lightning. Cíl splněn, comeback mezi elitu se povedl! Za Tampu zatím nastoupil do dvou partií, celkem odbruslil 18 minut.

Filip Zadina objektivem Andreje Šustra. I tuto kartičku najdete v chystané sérii české hokejové reprezentace:

"Splnil se mi sen," tetelí se Šustr blahem. Když před dvěma lety odešel do Číny, asi by se nenašel nikdo, kdo by si vsadil za barák na jeho návrat do NHL. Tak to zkrátka běžně nechodí, jenže životní pouť renesančního člověka s 29 na zádech byla vždycky neobyčejná.

Pro leckoho byl coby junior neohrabaným kolohnátem (Zdeno Chára právě zaškytal), píle a odhodlání ovšem Šustra dovedly až do kanadsko-americké profiligy a k více než tří stovce odehraných zápasům. Zahrál si i ve finále Stanley Cupu, to se psal rok 2015.

Po předloňském odchodu do Číny si řekl, že na sobě musí makat ještě víc. A že chce zpět za velkou louži. Ač to podle jeho instagramovém účtu vypadá, že si v KHL užíval hlavně turistické atrakce, zapracoval na své hře i na stravování, stal se ještě větším profíkem.

"Jsem teď svoje lepší verze," říká pro The Athletic. Zlepšil třeba bruslení. Neuniklo to mnohým. A tak si zahrál letos na MS, upsal se Bolts a už zase skáče přes mantinely s těmi nejlepšími. Tampský kouč Jon Cooper před ním smeká: "Lépe kontroluje své tělo, zaujal mě."

Když se pak zkraje října zranil Zach Bogosian, byl pro něj Šustr jasnou volbou. Kdo ví, třeba už "nahoře" zůstane.

