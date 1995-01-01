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NHL

V Chicagu kroutí hlavou. Bedard musel na operaci, začátek sezony nestihne

9. července 11:30

David Zlomek

Pro fanoušky i vedení Chicaga Blackhawks je to ta nejhorší možná zpráva. Ústřední postava probíhající přestavby Jestřábů, centr Connor Bedard, musel ve středu ráno podstoupit operaci levého ramene. Zranění, které si přivodil během tréninku před pár dny, ho vyřadí ze hry na několik měsíců a nade vší pochybnost zmešká start nového ročníku NHL.

 

Bedard, který oslaví 21. narozeniny 17. července, se zranil minulý čtvrtek při tréninku s dalšími hráči NHL v komplexu Scotia Barn. Po nešikovném pádu opustil led s bolestivou grimasou, přičemž si držel levou ruku. Vyšetření ukázala strukturální poškození, které si vyžádalo chirurgický zákrok. 

„Očekáváme, že se Connor plně zotaví. Přibližná časová osa rekonvalescence je stanovena na čtyři měsíce,“ řekl k tomu týmový lékař Michael Terry.

Sezona 2026/27 odstartuje netradičně brzy už na konci září. A Bedard se vrátí do sestavy Blackhawks nejdříve na začátku nebo v polovině listopadu. Pro Chicago, které je v ofenzivě na svém drahokamu životně závislé, je to direkt hned na prahu podzimu.

Není to poprvé, co Bedarda brzdí zdravotní trable. Hned v nováčkovské sezoně vynechal šest týdnů kvůli zlomené čelisti (přesto získal Calder Trophy). V uplynulém, svém třetím, ročníku v NHL pak zmeškal 12 zápasů kvůli zranění pravého ramene.

I přes toto zranění prožil Bedard statisticky nejlepší rok kariéry, když v 69 zápasech nasázel 30 gólů a přidal 45 asistencí (75 bodů).

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