Uzdravený Pettersson vyhlíží zápasy. Jak vypadá situace kolem smlouvy?

Dobré zprávy pro fanoušky Vancouveru! Ofenzivní hvězda Elias Pettersson je po dlouhodobém zranění konečně zpátky a zdravotně připraven na nadcházející sezonu. Jediný otazník visí nad Švédovou smlouvou.

V loňském ročníku stihl odehrát pouhých šestadvacet utkání, přesto Elias Pettersson skončil se sedmadvaceti kanadskými body na šestém místě klubové produktivity. Jeho absence mohla být jedním z faktorů, proč se Kosatky nakonec neprobojovaly do vyřazovací části.

Rodáka ze Sundsvallu nepustilo do hry zraněné zápěstí, kvůli kterému vynechal posledních třicet zápasů sezony. K úrazu přišel v prvním březnovém utkání proti Winnipegu, další den sice ještě nastoupil do odvety, ale následně už do žádného klání nezasáhl.

Podle svých slov by v případě postupu Nucks do play-off dost možná nastoupil, pouze ale pod prášky proti bolesti.

A jak vypadá jeho zdravotní stav nyní? Pokud by sezona začala dnes, Pettersson by byl připraven. „Už teď trénuji naplno. Přestěhoval jsem se do Stockholmu a celé léto jsem tvrdě trénoval. Cítím se dobře, na začátku sezony s tím nebude žádný problém,“ řekl v rozhovoru pro oficiální stránky NHL.

Těžké období má za sebou, teď vyhlíží další šanci zazářit. „Bezesporu to byla má nejvíc frustrující sezona. Bylo to nešťastné zranění, ale teď jsem hladový po odvetě. Dlouho jsem žádný zápas nehrál, takže se opravdu těším,“ hlásí dvaadvacetiletý forvard.

Ještě jeden problém ale musí mladý forvard vyřešit. V tuto chvíli totiž nemá podepsanou smlouvu na příští rok a aktuálně je chráněným volným hráčem (RFA). Jak vypadá domluva mezi ním a vedením klubu?

„V tuto chvíli nemáme dohodu, ale nebojím se, že bychom ji nedosáhli. S řešením musí být spokojené obě strany, ale nestrachuji se o to,“ prohlásil Pettersson.

U Canucks je zatím spokojený, neměnil by. Otázkou je, jak dlouho v této pozici vydrží. „Chci zůstat ve Vancouveru, ale zároveň chci hrát za tým, který vyhrává a každý rok má šanci dojít daleko v play-off. Cítím, že příští rok tu šanci máme,“ věří.

V roce 2025 mu vyprší status RFA, takže v případě nespokojenosti bude moci okusit trh s volnými hráči. „Jestli budeme mít takovou šanci i v době, kdy vyprší můj příští kontrakt? Nevím, chci hrát tam, kde mají šanci na vítězství,“ dodává švédský poklad Kosatek.

