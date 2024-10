Úžasný start sezony pro Markströma. V Praze byl hvězdou večera!

Jacob Markström si nemyslel, že jeho zákrok, který bude jistě kandidovat na zákrok sezony, něco extra, ale zbytek jeho týmu to ocenil. Důvod je jednoduchý: Ze všech letních transakcí, které New Jersey Devils uskutečnili, je Markström tou nejvýznamnější.

Švéd si připsal 30 zákroků při pátečním vítězství 4:1 nad Buffalem Sabres v O2 Areně a byl nejvýraznější postavou Devils.

Tím spíš, když došlo k onomu zákroku. Došlo k němu v momentu, kdy New Jersey vedlo 2:0. Sabres tlačili a vytvářeli si šance. Markström se zasloužil o okamžik večera, když v čase svou holí připravil soupeře. 19. června byl získán výměnou s Calgary právě pro tento typ věcí.

„Je to soutěživý kluk,“ řekl trenér Sheldon Keefe. „Chce pracovat. Chce vyhrávat. Je to zkušený brankář, ale nebere to jako samozřejmost. Vkládá do toho hodně práce, vyžaduje toho hodně od svých spoluhráčů, také od trenérského štábu, a přišel sem z nějakého důvodu.“

Od Markströma se očekává, že upevní pozici, která v minulé sezóně nenabízela stabilitu, když New Jersey využilo pět brankářů, inkasovalo 3,43 gólu na zápas a mělo celkovou úspěšnost zákroků 89,6 %, což bylo třetí nejhorší číslo v lize.

„Byl neuvěřitelný,“ řekl spoluhráč Dawson Mercer. „Je skvělé, když máte v bráně někoho, komu věříte. Dopředu máte tím pádem jistotu. Předvedl to v několika sekvencích v průběhu zápasu.“

Johnathan Kovacevic, který rovněž debutoval v dresu Devils, pak trefně vypíchl, v jakém duchu se zápas nesl. Byl dotázán na to, co vlastně říkal na ten zázračný zákrok.

„Jo, který z nich?“ řekl s úsměvem. „Ten s tou hokejkou byl parádní. Byl tam takový chaos, že to asi ne všichni zachytili, ale byl to sakra dobrý zákrok. Já jsem ho ale zahlédl, dneska byl jako zeď.“

Markström tak odpověděl na všechny otázky týkající se jeho zdravotního stavu poté, co v lednu vynechal tři zápasy a v březnu dalších pět utkání kvůli zraněním v dolní části těla. Třikrát v kariéře odchytal v sezoně minimálně 60 zápasů. Přesně tohle Devils potřebují.

„Je neskutečně jistý,“ dodal kapitán Nico Hischier. „Chytal opravdu dobře a je skvělé vidět ho tak sebevědomého. Skoro nic mu nevypadlo. Držel puky a je skvělé mít ho v bráně.“

