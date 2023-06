Úžasné, zářil Šalé po draftu. „Vybral“ ho jiný Brňan, gratuloval mu Hovi

V extralize neměl zářnou sezonu, okolo vývoje a schopností Eduarda Šalého se v posledních měsících točila spousta dohadů. Ba i pochybností. Brněnský útočník přesto na draftu NHL nespadl za druhou desítku – na jejím konci si ho vybral Seattle.

„Bylo to úžasné,“ popsal Šalé před zámořskými novináři moment, kdy zaznělo jeho jméno. „Nemohl jsem spát a měl jsem dlouhý den, ještě jsem měl trošku jetlag. Těšil jsem se, ale bylo to hodně stresující. Jakmile si mě Seattle vybral, už to ze mě celé spadlo. Jsem rád, že je to za mnou,“ líčil zase v češtině.

Životní chvilku mu ještě okořenila skutečnost, že první volbu Seattlu ohlásil do mikrofonu Robert Kron. Tedy bývalý vynikající český útočník a v současnosti šéf klubového amatérského skautingu. A hlavně další Brňan!

„Je to už podruhé, co můžu potřást rukou hokejistovi ze svého města,“ připomněl Kron draft 2017. Tehdy ještě jako skaut Caroliny „ukázal“ na Martina Nečase, v současnosti už hvězdu NHL. Šalé je možná na podobné cestě, ale zatím o spoustu kroků pozadu.

„Je to vtipné. Jsem ale rád, že jsme Eduarda získali,“ líčil Kron. „Je to extrémně talentovaný a chytrý hráč, má výborné hokejové myšlení,“ chválil.

Částečně odkazoval i na to, že ještě začátkem sezony se českému šikulovi většinou přisuzovala pozice v první desítce draftu. V predikcích ale postupně klesal. Na vině byl průběh jeho prvního kompletního ročníku v Tipsport extralize.

Ne, určitě nešel nazvat špatným. Mnozí však čekali od Šalého víc. Ve 43 zápasech zaznamenal čtrnáct bodů (7+7), řada expertů zpochybňovala jeho rozhodnutí zůstat doma a upřednostnit růst v české extralize – která obecně není k talentům moc „přívětivá“ – před odchodem do ontarijské ligy.

Generální manažer Seattlu Ron Francis (ano, další bývalý nadřízený Nečase) v tom ale problém nevidí.

„Pro mladé kluky je vždycky těžké nastupovat proti mužům. Skutečnost, že hrál v extralize, je pro nás pozitivem, nikoli negativem,“ uvedl s tím, že mu Šalé padl do oka na mistrovství světa dvacítek. To vyšlo jak celému českému týmu, tak i jeho benjamínkovi. „Vidíme v něm velký potenciál,“ dodal Francis.

U velkého momentu Eduarda Šalého v Nashvillu nechyběli rodiče Marek s Markétou a také mladší sestra Rozálie, která mimochodem rovněž hraje hokej.

„Rodina si oddechla, taky jsem na ni viděl stres,“ pousmál se osmnáctiletý talent. „Když jsem byl mladší, táta mě vždycky tlačil dopředu, ale vím, že to bylo jen pro mé dobro. Vždycky mě bavilo hrát hokej. A pořád mě to hodně baví,“ ujistil.

Těžko říci, jak významnou roli hrál ve výběru Seattlu i jeho skaut Sasu Hovi. Dřívější brankář brněnské Komety měl o Šalém pochopitelně velmi dobré povědomí. „Edu znám už delší dobu. Letos jsem ho sledoval a určitě bude na draftu jedním ze zajímavých hráčů,“ hlásil v rozhovoru během květnového mistrovství světa.

Teď se finský sympaťák zařadil k prvním gratulantům. „Za klub Seattle Kraken můžu potvrdit, že jsme ze získání Eduarda Šalého nadšení! Myslíme si, že má jako hráč spoustu předností a líbí se nám i jeho charakter. Věříme, že dobře zapadne do naší organizace,“ citoval Hoviho facebook Komety.

Pro mladíka, jenž umí hrát na centru i na levém křídle, je ale draft jen prvním krokem. V nejbližších měsících se bude rozhodovat o jeho dalším působišti. Nyní už by se pokračování v Kometě jevilo jako obrovské překvapení.

Všeobecně se čeká, že Krakeni budou chtít mít svůj výběr pod dohledem v Severní Americe. Do kanadské CHL ho loni draftovali Barrie Colts, kteří vědí, jak se brousí klenot z prvního kola draftu. V posledních dvou sezonách za ně hrál zadák Brandt Clarke, jenž mezitím naskočil i do devíti zápasů NHL.

„V příštích týdnech mě čeká development kemp. Potom se vrátím, udělám si týdenní dovolenou a zase se pustím zpátky do práce. Budu na sobě pracovat a uvidíme, kde budu příští sezonu hrát,“ dodal Eduard Šalé.

