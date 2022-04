Už zase? Florida otočila další bláznivý zápas

Začíná se z toho stávat kolorit. Florida prohrává, ale stejně vyhraje. A soupeř může mít náskok, jaký chce. Ofenzivní síla týmu Panthers je vskutku neuvěřitelná, Barkov a spol. dávají jeden gól za druhým a dokud nezazní poslední siréna, nemůže být soupeř v klidu. Naposledy to dnes v noci odneslo sedmi góly Toronto.

4,16. Takový je průměr vstřelených branek na zápas. Panthers v této statistce jasně vládnou lize, dohromady rozvlnili síť soupeře 291krát.

Už jen to je na potlesk, nicméně pozornost si zaslouží i psychická odolnost týmu. Dnes v noci prohrávali proti Torontu už 1:5. Většina jiných týmů by se spokojila s tím, kdyby nedostala ještě větší příděl a zápas by dohrála se ctí. Panteři ne. Pěti góly za sebou otočili vývoj utkání, které pro sebe nakonec uzmuli v prodloužení.

„Je mi jasné, že se fanoušci bavili, možná i hráči, ale celý náš trenérský štáb rozhodně ne,“ řekl po utkání odlehčeně trenér domácích Andrew Brunette.

Nespokojenosti Brunetta se není co divit, byl to totiž druhý zápas během pár dnů, ve kterém jeho svěřenci museli dohánět čtyřbrankové manko. V sobotu na ledě Devils byl stav z pohledu Panthers 2:6. Stejně jako dnes, i v sobotním utkání získali druhý bod po prodloužení.

„Je super, že jsme zase zvládli obrat. Ale musíme pracovat tak, abychom nic obracet nepotřebovali,“ krotil euforii kapitán Barkov.

Panthers tak dokázali vyhrát dva zápasy za sebou, ve kterých prohrávali o čtyři branky. Stalo se to teprve podruhé v historii, až dodnes patřil primát Edmontonu ze sezony 1983/84.

Na otočky jsou Panthers obecně specialisté. Letos vyhráli už 23 zápasů, ve kterých prohrávali. Lepší v tomto ohledu jsou pouze Rangers. I v této kategorii však drží Florida jedno prvenství, v současné sezoně totiž vyhrála hned čtyři zápasy, ve kterých prohrávala o tři a více branek.

