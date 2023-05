Už zase? Dallas v play off prohrál všechna prodloužení

Dallas v průběhu celého play off ukazuje svou sílu. Když ale dojde na prodloužení, je zatím jistota si vsadit na to, že prohraje. Jako naposledy v neděli. Kvůli dalšímu nezvládnutému prodloužení prohrává v sérii už 0:2.

Peter DeBoer, trenér Dallasu, po prohře v prvním zápase zavelel: „Musíme najít způsob, jak v play off vyhrávat prodloužení."

Jeho slova se ale nesetkala s účinkem. Stars v neděli opět prohráli v prodloužení. Šlo o druhou prohru v řadě a čtvrtou v play off. Pokud se vrátíme k loňskému play off, Stars mají v prodloužení bilanci už 0:5

„Nemám na to odpověď,“ pokrčil rameny DeBoer. „Je to součást play off. Týmy, které jdou daleko, ví, jak vyhrát v prodloužení. Naše hra se mi dnes opravdu líbila, myslím, že jsme udělali spoustu dobrých věcí, napravili jsme spoustu chyb z prvního zápasu. Naše šance v prodloužení byla stejně dobrá nebo i lepší než jejich. Ale musíme to prostě dávat.“

Jak řekl DeBoer, Stars hráli ve druhém zápase velmi dobře. Omezili šance Golden Knights, v prvních dvou třetinách Vegas vyslalo na branku dohromady jen 10 střel.

Když už to vypadalo, že Stars dotáhnou zápas do vítězného konce, srovnal dvě minuty před koncem po nešťastné chybě obránce Ryana Sutera fantom posledních dní Jonathan Marchessault.

„Jo, očividně jsem se nerozhodnul dobře, nakonec nás to stálo celý zápas,“ smutnil americký bek.

A pak se odehrával scénář, který DeBoer zmínil. Nejprve slušná šance útočníka Stars Wyatta Johnstona, která vyšla vniveč, a o čtyřiačtyřicet vteřin později vítězný gól Chandlera Stephensona.

„Kdybychom z téhle šance skórovali, série by byla 1:1, ale zase se to odrazilo k nim a dali z toho gól,“ rozčiloval se obránce Dallasu Miro Heiskanen.

Stars se nyní vracejí domů, kde mají v play off bilanci 5:2. Hokej v prodloužení není jejich silnou stránkou, ale věří, že se do série mohou vrátit.

„Mohli jsme vyhrát oba zápasy,“ ví dobře DeBoer. „Oni doma udrželi svou výhru, my musíme udělat to samé.“

