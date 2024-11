Už zase… Andersen vyřazen na neurčito, Carolina si musí poradit

Carolina Hurricanes zahlásila špatné zprávy. Brankář Frederik Andersen, který si při výhře nad Seattlem přivodil zranění, bude mimo hru podstatně delší dobu, než se původně očekávalo. Kouč Rod Brind’Amour potvrdil, že situace se od prvních prognóz zhoršila.

„Původně jsme doufali, že to bude v rámci týdnů,“ řekl Brind’Amour po tréninku. „Teď bych řekl, že to bude mnohem déle. Víc bych do toho nechtěl zasahovat, protože nemám další podrobnosti, kromě toho, že to bude horší, než se zdálo."

Andersen byl přitom ve skvělé formě. Ve čtyřech zápasech sezony zaznamenal tři výhry a pustil pouze šest gólů. Jeho úspěšnost zákroků 94,1 % byla druhá nejlepší v celé NHL, zatímco průměr 1,48 inkasovaného gólu na zápas byl absolutně nejlepší v lize.

V šatně Hurricanes už jeho místo zaujal Spencer Martin. Klub se bude muset spoléhat právě na něj a možná i na další brankáře, včetně Yaniva Peretse.

Brind’Amour naznačil, že tým bude pravděpodobně muset povolat dalšího brankáře. Pjotr Kočetkov, který opustil středeční zápas v Utahu kvůli blíže nespecifikovanému zranění, je pak prý víceméně jasně vyřazen z víkendového dění. Zranění Kočetkova není vážné, ale Hurricanes čeká náročný dvojzápas doma proti Ottawě a St. Louis, takže budou potřebovat dvě zdravé brankářské opory.

Perets, který debutoval v NHL minulý rok, se zdá být nejpravděpodobnější volbou. V této sezoně má bilanci 1-2 v dresu Chicaga Wolves v AHL, ale za sebou má nejlepší výkon sezony, kdy pomohl porazit Milwaukee Admirals.

Pokud by volba nepadla na něj, jedinou další možností v organizaci je 19letý Ruslan Khazheyev.

Hurricanes nyní čelí velké výzvě. Andersenova absence a nejistota kolem dalších brankářů znamenají, že tým bude muset improvizovat, aby si udržel konkurenceschopnost v náročném programu NHL. Jako již poněkolikáté za poslední roky.

