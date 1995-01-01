NHL.cz na Facebooku

NHL

Už žádné řeči, chceme play off, burcuje Sillinger po podpisu v Columbusu

1. srpna 16:13

Denisa Veselá

Cole Sillinger po podpisu tříleté smlouvy nešetří odhodláním. Columbus sice dvakrát za sebou těsně minul play off, mladý útočník je ale připraven vzít odpovědnost na sebe a pod vedením kouče Bownesse změnit týmovou kulturu.

Místo dalších slibů radši činy. Cole Sillinger má jasno v tom, co teď Columbus potřebuje ze všeho nejvíc. Třiadvacetiletý hokejista, který minulý týden podepsal nový tříletý kontrakt na 13,875 milionu dolarů a vyhnul se arbitráži, chce vytáhnout Blue Jackets zpět do bojů o Stanley Cup.

„Už bylo dost řečí, teď je potřeba jít na led a předvádět výsledky každý večer,“ prohlásil Sillinger pro nhl.com. Columbus nehrál ve vyřazovacích bojích od sezóny 2019/20, přičemž v posledních dvou ročnících mu postup unikl jen o vlásek. Zvlášť závěr uplynulé sezóny byl hořký. Tým ještě v březnu držel nadějnou pozici, ale kvůli sérii porážek skončil mimo postupové pozice.

Neúspěch nesl těžce hlavně zkušený trenér Rick Bowness, který k týmu přišel v průběhu ledna. Po posledním zápase neskrýval zklamání a otevřeně kritizoval přístup hráčů. Místo urážky však jeho slova zafungovala jako budíček a silná motivace do letní přípravy.

Sillinger si z trenérovy kritiky vzal hodně k srdci. „Když se podívám na svou dosavadní kariéru, je spíše nenaplněná. Vím, že v sobě mám víc, co mohu týmu nabídnout,“ přiznal otevřeně.

Zároveň si vysoce cenil Bownessovy přímé komunikace. „Je to neuvěřitelně férový chlap. Vždycky přesně víte, na čem jste. Ještě jsem nezažil trenéra, který by s hráči takhle otevřeně komunikoval i během léta a budoval s námi vztahy i mimo hokej.“

Přestože Metropolitní divize i celá Východní konference sílí a vedení Columbusu přivedlo posily jako Valerije Ničuškina či Ryana Lomberga, hlavní tíha odpovědnosti leží na mladém jádru týmu. Sillinger, který v minulém ročníku zaznamenal 33 bodů, věří, že zklamání z minulých let tým zocelilo.

Hráči Columbusu si nastavili zrcadlo a vědí, že to hlavní leží na nich. Teď jde jen o to přenést energii z kabiny na led. A pod vedením přísného „Bonese“ konečně přetavit potenciál v postup. Založit mohou už 2. října, kdy Modrokabátníky čeká úvodní zápas nového ročníku.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Z nedraftovaného zjevení pilířem nové éry. San Jose odměnilo i pracanta

1. srpna 11:00

Pittsburgh hlásí podpis smlouvy. Tučná odměna pro nenápadného dříče

1. srpna 9:00

Exodus pokračuje, Florida přichází o ex-kapitána. Byl u dvou pohárů, s Pantery spojil 17 let života

31. července 18:50

Jeden úkol vyřešen, nový na stole. San Jose musí chystat další balík

31. července 13:00

nhl.cz doporučuje

Když do byznysu vstoupí ego: 28 mega pro Fjodorova, 18 pro Carlssona

7. července 13:36

Tetovaný Gavin McKenna: Kanadská divočina na paži i v srdci

5. července 8:00

Trh volných hráčů NHL 2026

1. července 16:00

Kanada nerada kouše další nezdar na mistrovství světa

2. června 15:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.