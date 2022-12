Už nejsem vyjukaný. Sedlák o nejistotě, náloži od Tortorelly a návratu do Česka

(PHILADELPHIA, od našeho zpravodaje) New York Islanders jako oblíbený soupeř Lukáše Sedláka? O víkendu na soupeřově ledě zapsal 1+1, v domácí odvetě pak přihrál na dva góly a stal se první hvězdou zápasu. Flyers díky němu přerušili sérii deseti proher a ve městě Rockyho tak mají alespoň malý důvod k radosti. Sedlák je ale ze své role v NHL nadšený už delší dobu, jak potvrdil v dlouhém povídání pro Hokej.cz a NHL.cz.

Lukášovi jsme napsali zprávu už ráno před utkáním. „Určitě, není problém,“ zněla jeho odpověď na žádost o rozhovor. Možná, že to vzal i jako motivaci, aby se před návštěvou z Česka ukázal. Sedlák byl klíčovým mužem Flyers, kromě dvou asistencí se dostal i do dvou gólových šancí. A na ledě byl skoro pořád.

„Kolik máte času, můžeme mluvit třeba i deset minut?“ zeptali jsme se po zápase u kabiny Philadelphie.

„Jo, třeba tak,“ zasmál se Sedlák. „Jen nejsem zvyklej hrát takhle hodně, takže jsem dost unavenej,“ dodal v dobré náladě. Nakonec vstřícně odpovídal dvanáct minut.

Z osobního a po dlouhé době také z týmového pohledu skvělý zápas, že?

Opravdu velká úleva. Už to na nás trochu doléhalo, když pořád prohráváte, fakt to není jednoduché. Hlavně jsme v některých zápasech vedli a ztratili jsme je třeba v poslední minutě. Teď jsme to konečně dotáhli a černá série je za námi. Pohlídali jsme si průběh zápasu a udrželi vedení, zlomili to vůlí.

Lukáš Sedlák byl ve správný čas na správném místě a bekhendem to pověsil to pod víko gólmana Islanders! ????@NHLFlyers | #Sedlak | #AnytimeAnywhere pic.twitter.com/bfFBoc9BNQ — NHL Česko (@NHLcz) November 27, 2022

Ty dvě bitky během úvodních osmi vteřin byly taky v plánu?

Hráli jsme s Islanders před třemi dny a už v minulém utkání tam na konci něco probíhalo. Takže ano, šlo o nevyřízené účty z posledního zápasu. (usmívá se) Teď to pro nás byl i takový play off zápas. Potřebovali jsme se na to taky nastartovat a dát do toho zápasu všechno, tak jsme moc rádi, že nám plán vyšel.

Připsal jste si dvě důležité asistence u výhry 3:1, na ledě jste byl u všech gólů Flyers. Cítíte se teď v NHL lépe, než před lety?

Nemyslím si, že se NHL příliš změnila. Mám teď ale víc zkušeností, takže je to pro mě trochu jiné. Už z toho nejsem vyjukaný tolik, jako když jsem byl mladší. V posledních zápasech jsem si taky hodně zahrál, takže jsem spokojený.

I ve Philadelphii jste se pohyboval na hraně sestavy, teď už jste proti Ostrovanům odehrál devatenáct minut. Sebevědomí jde nahoru?

Na začátku to ještě bylo dobré, pak se moje vytížení ale trochu zhoršilo. Hrál jsem osm, devět minut za zápas a to nebylo úplně tak, jak bych si představoval. Posledních pět zápasů hraju zase víc a víc, teď jsem byl dokonce na přesilovkách, což jsem asi v NHL ještě nezažil. (směje se) Momentálně jsem spokojený a šťastný.

Po nejistotě v Coloradu příjemná změna. Bylo těžké udržet si trpělivost a pracovitost, když jste u Avalanche bojoval vůbec o setrvání v prvním týmu?

Věděl jsem, do čeho jdu, že mají nabitý tým a bude těžké se tam prosadit. Myslím, že bych tam možná i teď hrál, mají taky nějaké zraněné hráče. Ale prostě se to tak všechno seběhlo. Jsem rád, že jsem dostal další šanci tady a snažím se jí využít.

Neměl jste myšlenky na návrat do Evropy po všech těch nezdarech na začátku sezony?

Když mě Colorado dalo na waivers, tak jsem o tom samozřejmě přemýšlel. A situace tomu nahrávala, že bych se mohl vrátit, protože na farmě jsem samozřejmě být nechtěl. Pak si mě vybrala Philadelphia a já věděl, že nějaký čas tady podle pravidel musím strávit. Nevěděl jsem, co bude. Někteří kluci se ale zranili, takže jsem dostal větší příležitost hrát a uvidíme, jak to bude dál. Když se mi bude dařit, budu hrát dobře a minuty na ledě budou podobné jako teď, budu určitě spokojený.

Philadelphia je navíc jedním z nejtradičnějších týmů v soutěži, vnímáte to jako zážitek i z téhle strany?

Je to super, historie tady na vás hned dýchne. Pro mě je to další výborná zkušenost, líbí se mi tady.

A jak vycházíte s přísným trenérem Johnem Tortorellou? Znáte se z Columbusu, sice vám tam dal šanci k premiéře v NHL, ale taky vás trochu dusil, ne?

Máme společnou historii, ale myslím si, že už se taky trochu změnil. Navíc si uvědomuje, že máme mladý a trochu nezkušený tým, takže je na nás Torts volnější. Není tolik přísný a snaží se nás spíše učit, jak zahrávat situace, než že by nás vyloženě káral a peskoval nás za chyby. Spíš nás chce něco naučit, je už takový klidnější.

Nebylo potřeba si vyříkat nějaké věci z minulosti?

Nic jsme neprobírali, jen když jsem přijel k týmu, tak si z toho dělal srandu. Prý jsem si k němu zase přijel pro další nálož. (směje se)

Je Philadelphia lepší na cestování po venkovních zápasech oproti Coloradu nebo Columbusu?

Oproti Columbusu ani ne, jsme ve stejné konferenci, dokonce i v jedné divizi (Metropolitní). Oproti Coloradu je to ale velký rozdíl. Přesuny nejsou tak dlouhé, do Washingtonu a New Yorku jsme jeli vlakem a autobusem, takže se nemusí sedat do letadla a všechno je plynulejší. V tomhle je to jednodušší.

Cítíte se na východním pobřeží USA dobře?

Philadelphii jako město jsem zatím moc nepoznal, protože naše tréninkové zázemí je asi zhruba půl hodiny od centra. Jinak jsem spokojený, mám to na zimák kousek a zatím se mi tu žije fajn.

I když jste jediný Čech v týmu?

Jsem už na Ameriku zvyklý. Sice jsem poslední tři roky měl v Rusku české parťáky, ale třeba v Columbusu jsem byl sám, takže mi to nevadí.

Není čas na setkání alespoň s českými protihráči z NHL?

Samozřejmě jsem trochu v kontaktu s klukama z Colorada. Máme společnou skupinu, tam si občas něco napíšeme. Jinak tolik Čechů v NHL zase popravdě neznám. Spíše jen ty, se kterými jsem v létě trénoval. Ale ani není moc času na nějaké setkávání. Každý tým se vždycky z hostujícího města snaží vypadnout co nejrychleji to jde. Navíc jak bydlím půl hodiny od centra, tak i cestovat před zápasem do centra a pak zase zpátky je složitější. Zatím jsem se s nikým nepotkal.

Za Flyers ale v uplynulých letech hráli Jaromír Jágr, Radko Gudas nebo Jakub Voráček. Je tu pořád cítit český odkaz?

Určitě, i kustodi na ně vzpomínají, hlavně na Jakuba Voráčka. Česká stopa je tady cítit a kluci mi to občas připomenou, řeknou mi nějakou historku.

Když jsme u toho Česka, sledujete na dálku i dění v extralize?

Samozřejmě, v Pardubicích mám dva dobré kamarády, se kterými jsem hrál v Čeljabinsku: Tomáše Hyku a Romana Willa. Víceméně každý týden jsme v kontaktu, píšeme si po zápasech, takže vím, co se tam děje a jak se jim daří.

Do NHL jste se ale vrátil přes KHL. Poznáte velký rozdíl mezi soutěžemi?

Je to úplně něco jiného. Už jen malé hřiště v Americe tomu hokeji jasně určuje styl, kterým se musí hrát. Chvilku mi zase trvalo, než jsem si na to zvyknul. Je to všechno mnohem rychlejší, všechno probíhá trochu jinak. Takže velký rozdíl, ale nějaké prvky se do hry snažím přesunout i sem a využít svoje zkušenosti.

Jaké konkrétní prvky musí mít na paměti hokejista NHL?

Konkrétně pro centra je to hlavně defenzivní práce v obranném pásmu. Závisí na něm, aby získával puky, které obránci vybojují. Většinou přijíždím jako druhý hráč do souboje a kotouče musím hned posouvat, dostávat je ven. Z KHL jsem si zase přinesl to, že někdy je taky důležité tolik nespěchat, najít si nějaké místo a až v tu pravou chvíli si najet do volného prostoru.

Smlouvu v NHL máte podepsanou na rok. Přemýšlíte už o další hokejové budoucnosti?

Zatím to nechávám plynout. Nevím, co bude, až se vrátí všichni hráči, kteří jsou zranění. Máme šest zraněných útočníků, kteří jinak hrají v prvních dvou lajnách. Takže pak nastane nějaký boj o místo. Dávám tomu volný průběh a uvidím, jak se všechno vyvine.

Máte v hlavě i reprezentaci?

Zrušeného Světového poháru je škoda, to by byla velká událost. Olympiáda je až za čtyři roky… Národní tým je velká pocta. A že bych hrál na mistrovství, kdyby nám s Flyers nevyšlo play off? Záleží, jak budu hrát, v jaké budu formě a zda budou mít trenéři zájem.

A jak to vypadá s vaším kontraktem v KHL? Chcete o tom mluvit?

Nevadí mi o tom říct více... Když to tam všechno začalo, tak jsme začali řešit rozvázaní smlouvy. Na rok nám je přerušili a teď se uvidí, co bude dál. Popravdě? Sám vůbec nevím, co od toho očekávat – s čím po sezoně v Čeljabinsku přijdou a jak se všechno vyřeší. Situace je zatím pořád stejná a ideální to není. Nevím, jak to dopadne.

Je ruská agrese tématem i v kabině Flyers?

Řešili jsme to, když se mě kluci ptali, proč jsem tam skončil a jaké to tam bylo. Párkrát jsme o tom mluvili, dokonce i přímo s ruskými kluky, kteří tady hrají s námi. Navíc obránce Jegor Zamula je přímo z Čeljabinsku. Ale nějak podrobně jsme to nerozebírali.

Času na aktivity mimo hokej zatím asi taky moc nebylo, co?

Zatím nebyl prostor skoro na nic. Hráli jsme každý druhý den – deset zápasů ve dvaceti dnech. Měli jsme pak dva dny volné a teď bude zase deset zápasů ve dvaceti dnech…. Ve volném čase, který mi zbyde, se snažím odpočívat doma nebo na hotelu a zregenerovat na další zápas. Jak jsem říkal, zatím jsem se nepodíval ani do centra Philadelphie. Jsou tu prý super restaurace, ale zatím jsem se tam nedostal.

Na druhou stranu možná pro hokejistu není až tak špatné hrát v takovém zápřahu. Porážky můžete rychleji házet za hlavu.

Jak kdy… (směje se) Když se hodně prohrává a přicházejí další zápasy, tak to taky není dobrý. Ale máte pravdu, přichází neustále další výzvy, další zápasy, do kterých můžeme jít zase s plným nasazením a porvat se o výhru. Snad se nám to teď obrátí. Zranění kluci se taky budou vracet do sestavy a s nimi budou výsledky snad jen lepší a lepší.

