Už jen Fantilli. Columbus podepsal po jedničce i syna největšího cestovatele v dějinách NHL

25. července 14:30Tomáš Zatloukal
Víte, že Mike Sillinger vystřídal během své kariéry 12 klubů a devětkrát byl v rámci zámořské profiligy vytrejdován? Obojí jsou rekordy slavné soutěže, do níž se už prodral i jeho syn Cole. S nadějí udělat ještě hlubší šlépěj do historie NHL než táta, vždyť byl draftován před pěti lety v první rundě a to dokonce jako celková dvanáctka! Teď má v kapse parádní smlouvu.
Zatím zůstává za svým potenciálem, lehce stagnuje.
Byť v posledním ročníku odehrál rekordní počet mačů (81), překonat osobák v počtu bodů (33) se mu povedlo. Dorovnal ho...
Prorazit mezi špičkové centry není v NHL jen tak, jde o komplexní pozici, která vyžaduje velké množství vypilovaných dovedností. Sillinger to poznává měrou vrchovatou, vždyť ve 23 letech má na kontě 367 zápasů. Velká škola. Náročná.
Nicméně se už etabloval jako forvard, co pravidelně může v NHL nastupovat, odehraje si své. Snaží se být přínosem pro mančaft, nejen body, ale i důrazem. Myslí na hru na obou koncích kluziště.
Blue Jackets už poznali, že by mu mohlo nakonec být lépe na křídle, minulou sezonu dohrával ve třetí pětce nalevo vedle Charlieho Coylea a Mathieua Oliviera.
Když podepisoval před časem dvouletý kontrakt na 2,25 milionu dolarů, nejspíš čekal, že po tomto překlenovacím paktu přijdou učiněné zně.
Jenže Kanaďanovi s americkým rodištěm se úplně o svém kumštu přesvědčit nepovedlo. Jeho brzdou je především koncovka, vždyť tentokrát skončil jen na osmi trefách.
Nemá to snadné - vždyť oním rodným městem je Columbus. Přináší to určitý tlak. Svým způsobem hraje doma. A víte, jak je pro střelecké úspěchy psychika důležitá.
Cole Sillinger and the Columbus Blue Jackets avoid arbitration with a 3-year, $4.625M AAV contract ????
— Gino Hard (@GinoHard_) July 24, 2026
(via @FriedgeHNIC) pic.twitter.com/fetkKy4BW5
Na druhou stranu se mu Modrokabátníci snaží dlouhodobě vytvořit podmínky pro jeho rozvoj. Nechávají ho hrát slušné porce minut, neztrácí víru v jeho talent, pracovitost i postupné dozrávání.
Ve výsledku je tak tříletá smlouva na 4,625 milionu dolarů pro Sillingera velmi přívětivá. Vydělá si ročně jen o 375 tisíc dolarů méně než čerstvě podepsaný Jet Greaves.
Gólman, který pro sebe uzmul jedničky. Zaujal. Nadchl. Kouzlil, i na mezinárodní scéně. To "hometown boy" Sillinger říct nemůže, byť tedy v repre už kdysi také byl.
GM Donu Waddellovi každopádně zbývá už jen poslední borec se statusem RFA. Ovšem ten nejzajímavější. Jednadvacetiletá trojka draftu roku 2023 Adam Fantilli.
Naposledy nastřádal 59 bodů, strop má daleko výš. Situaci mu ovšem komplikuje, že nemá na rozdíl od Sillingera s Greavesem vyjednávací páku v podobě nároku na arbitráž. I tak se pro něj chystá ranec. Osmiciferný.