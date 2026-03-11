Už by to ale mohlo přestat, trápí McAvoye množící se zranění obličeje

11. března 19:19Jakub Ťoupek
V aktuálním ročníku má Charlie McAvoy smůlu na zranění obličeje. Americký obránce už v listopadu musel nuceně vynechat množství zápasů kvůli operaci čelisti, nyní dostal další ránu na obličej a skončil v krvi. I tak ale dokázal v prodloužení rozhodnout vypjaté utkání s Los Angeles.
„Moc bych si přál, aby tohle už skončilo. Je to únavné a upřímně - moje ústa na tom nemohou být hůř. Ještě že tady máme skvělého zubaře," vyjadřoval své city po utkání s Los Angeles Charlie McAvoy. „A hlavně jsem šťastný, že jsme získali dva body."
Právě i díky němu Boston opět bodoval. Diváci v TD Garden dlouho branku neviděli, ve třetí třetině padly dvě na obou stranách a americký olympijský vítěz v prodloužení rozhodl, kdy svůj únik precizně zakončil.
CMAC ON THE MONEY ???? pic.twitter.com/ByNwyNfKs6
— Boston Bruins (@NHLBruins) March 11, 2026
Navzdory bolesti jej ale může těsit, jak to Boston zvládl. Bruins ze své arény učinili doslova nedobytnou pevnost, naposledy doma prohráli 23. prosince s Montrealem. Od Vánoc táhnou třináctizápasovou úspěšnou šňůru, pro jejich sen o play-off zásadní.
Opět ho, ale i kabinu, bude trápit zranění obličeje klíčového obránce. „Hezčí teď nebude, to je jasné," rokoval si bostonský kouč Marco Sturm černým humorem. „Z nějakého důvodu mu letos osud nakládá, ale on je bojovník. Myslel jsem si, že tentokrát se do zápasu už nevrátí, ale dokázal to a rozhodl. Přesně takové kluky chcete mít v šatně."
Zda bude muset nějaké období vynechat není jasné, sám ale po utkání hovořil o další práci, která čeká dentisty na jeho obličeji. „Je to únavné. Upřímně řečeno, moje ústa už nemohou být v horším stavu. Ale zajdu k zubaři.“
Pro obránce Bostonu to byla už čtvrtá rána do obličeje v aktuálním ročníku. První přišla v polovině listopadu, kdy musel na operaci po trefení pukem. Na začátku února dostal ránu v utkání s Floridou, stejně tak na začátku března schytal puk přímo do rtů. Zápas s Los Angeles tak byl čtvrtý, kdy měl McAvoy problémy se zraněním obličeje.