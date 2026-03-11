NHL.cz na Facebooku

NHL

Už by to ale mohlo přestat, trápí McAvoye množící se zranění obličeje

11. března 19:19

Jakub Ťoupek

V aktuálním ročníku má Charlie McAvoy smůlu na zranění obličeje. Americký obránce už v listopadu musel nuceně vynechat množství zápasů kvůli operaci čelisti, nyní dostal další ránu na obličej a skončil v krvi. I tak ale dokázal v prodloužení rozhodnout vypjaté utkání s Los Angeles.

„Moc bych si přál, aby tohle už skončilo. Je to únavné a upřímně - moje ústa na tom nemohou být hůř. Ještě že tady máme skvělého zubaře," vyjadřoval své city po utkání s Los Angeles Charlie McAvoy. „A hlavně jsem šťastný, že jsme získali dva body."

Právě i díky němu Boston opět bodoval. Diváci v TD Garden dlouho branku neviděli, ve třetí třetině padly dvě na obou stranách a americký olympijský vítěz v prodloužení rozhodl, kdy svůj únik precizně zakončil.

Navzdory bolesti jej ale může těsit, jak to Boston zvládl. Bruins ze své arény učinili doslova nedobytnou pevnost, naposledy doma prohráli 23. prosince s Montrealem. Od Vánoc táhnou třináctizápasovou úspěšnou šňůru, pro jejich sen o play-off zásadní.

Opět ho, ale i kabinu, bude trápit zranění obličeje klíčového obránce. „Hezčí teď nebude, to je jasné," rokoval si bostonský kouč Marco Sturm černým humorem. „Z nějakého důvodu mu letos osud nakládá, ale on je bojovník. Myslel jsem si, že tentokrát se do zápasu už nevrátí, ale dokázal to a rozhodl. Přesně takové kluky chcete mít v šatně."

Zda bude muset nějaké období vynechat není jasné, sám ale po utkání hovořil o další práci, která čeká dentisty na jeho obličeji. „Je to únavné. Upřímně řečeno, moje ústa už nemohou být v horším stavu. Ale zajdu k zubaři.“

Pro obránce Bostonu to byla už čtvrtá rána do obličeje v aktuálním ročníku. První přišla v polovině listopadu, kdy musel na operaci po trefení pukem. Na začátku února dostal ránu v utkání s Floridou, stejně tak na začátku března schytal puk přímo do rtů. Zápas s Los Angeles tak byl čtvrtý, kdy měl McAvoy problémy se zraněním obličeje.

 

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Zkrvavený gólman? Můžou si za to sami! Kouč Avs soptil a hájil vyloučeného MacKinnona

12. března 17:15

Jsou dny Montembeaulta v Montrealu sečteny?

12. března 15:15

Play-off prioritou! Kačeři v čele s Dostálem míří za divizním titulem

12. března 12:00

Bizarní dění v St. Louis. Šéf kontroloval mobily, prý kvůli úniku informací

12. března 10:00

nhl.cz doporučuje

Nová šance pro Jiříčka. Český bek míří do Philadelphie

6. března 17:26

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

Nejlepší z nejlepších! Tohle je TOP 10 hvězd na letošních ZOH

11. února 9:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.