Utrápený Rus farmářem. O Samsonova nikdo nestál, má druhá nejhorší čísla v NHL

"Není to o technice, ale o hlavě." Ilja Samsonov sám nejlépe ví, proč má úspěšnost zákroků pouhých 86,2 %. Po úvodních 15 startech v sezoně jde o nejslabší výkon v NHL od roku 2006, kdy ošklivě tápal Dan Cloutier. Kanaďan, z kterého si dělávali fanoušci legraci, že by pustil za svá záda i plážový míč. V torontské bráně si pak hůře nevedl nikdo za posledních 35 let, od mizerného vstupu do ročníku 1989/1990 v podání Allana Bestera. Není divu, že Samsonov skončil na farmě.

Samsonov byl dán k dispozici ostatním klubům.

Rodáka z Magnitogorsku mohl kterýkoliv generální manažer přivést do své organizace zdarma, stačilo převzít kontrakt na 3,55 milionu dolarů ročně.

Nenašel se žádný odvážlivec, co by byl ochotný dát šestadvacetiletému brankáři šanci. Vzhledem k smlouvě je to pochopitelné, na druhou stranu Samsonov v době nedávno minulé válel.

Sezonu 2022/23 zakončil u Maple Leafs s 91,9 % lapených puků (ve 42 duelech), čtyřikrát se blýskl nulou, arbitráž mu pak vynesla zmíněné velmi solidní platové podmínky.

Jenže momentálně chytá tak bídně, že tyto nikterak prastaré statistiky nikoho nezajímají. Tak odrazující a alarmující jsou laciné trefy, co pouští, a také aktuální numera.

Vždyť mezi gólmany s alespoň 10 odehranými zápasy je Samsonov druhý nejhorší podle (ne)úspěšnosti zákroků i podle průměru obdržených branek (3,94). "Neměl jsem v poslední době příliš štěstí," pověděl omluvně.

Ale nelituje se, chce na sobě dřít. A prostor na to dostane v AHL.

Bývalou hvězdičku washingtonských Capitals čeká zápřah, potřebuje trénovat, chytat a získat zpět sebevědomí. Na dně už párkrát byl, opakovaně se potýkal s kolísavou formou, možná si vzpomenete, jak mu Alex Ovečkin kdysi v play-off zostra vyčinil.

Vždy se od něj odrazil.

Javorové listy si v době jeho nepřítomnosti vystačí s Martinem Jonesem a také čerstvě povolaným dvoumetrovým obrem Dennisem Hildebym.

Torontská jednička Joseph Woll stále marodí s poraněným kotníkem.

