Utrápený David Pastrňák. Má smůlu, ale jinak hraje dobře, říká trenér

Také jste se těšili na padesátigólovou jízdu? Předloni finišoval David Pastrňák pro nějakých 55 branek a 110 bodů, covid bohužel nedovolil ročník dokončit. Loňskou sezónu notně zkrátil. Taky s tou letošní si covid pohrává, Pastrňák ale na vytoužené mety 50/100 nejspíš nedosáhne, ani když v zámoří zvládnou plný počet zápasů.

Jeho zápisy jsou letos mnohem skromnější. V aktuálních devíti utkáních jen dvě asistence. Poslední gól na konci listopadu.

Trenér Bruce Cassidy už přestavěl útoky. Nejviditelnější změnou je vyšoupnutí českého forvarda z první lajny, kde jej nahradil Craig Smith. Pasta teď nastupuje s Erikem Haulou a Taylorem Hallem. Tím bohužel přišel o podstatnou podporu, Bradu Marchandovi vděčí za hodně bodů.

„Někteří se potřebují dostat, kde bývali, jiné potřebujeme rozhýbat,“ řekl Cassidy v pátek po tréninku. „Pokud jim to nepomůže, vždycky se můžeme vrátit k tomu, na co jsme sázeli dřív.“

Za nefunkční považoval trenér Bruins zejména duo Taylor Hall – Charlie Coyle a spokojený rozhodně nebyl ani s produktivitou pětinásobného vítěze Zlaté hokejky. Jinak mu ale nic nevyčítá. Ostatně na kritiku je Cassidy opatrný od zkušenosti z Washingtonu, kdy mu po vyhazovu ostrá slova k bývalým svěřencům trochu poškodila reputaci.

Pastrňáka chválí za nasazení. Všechno je prý otázka štěstí. „Myslím, že jeho celková hra je dobrá,“ řekl minulý týden. „Šlo hlavně o pomalejší začátek. Už jsme to probírali a pojmenovali možné důvody. Cítím, že se z toho dostává. Nohy ho poslouchají. Podle mě má hlavně smůlu v okolí brány. Zpočátku tolik nestřílel, to teď zlepšil.“

„Abych byl upřímný, nepamatuji si, kdy trefil tolik tyček. Kdyby jich pár prošlo, vůbec se teď nebavíme, proč má tak nízká čísla. Myslím, že by vám řekl to samé. Vypadá příliš dobře na to, abychom si dělali starosti,“ zopakoval v minulých dnech několikrát Cassidy.

Momentálně tedy experimentuje se spojením Hall – Pastrňák. Také od Halla se čekalo víc. Schází mu David Krejčí, po jehož boku loni velmi dobře dohrál sezónu.

Trenér věří, že vzájemná spolupráce oba útočníky probere a nastartuje jejich sebevědomí. „Oba dovedou tvořit v nejvyšší rychlosti, mohli by se navzájem pozvednout,“ doufá Cassidy.

