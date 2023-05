Útok na další sezonu? Islanders neplánují velké změny

V New Yorku dojde po sezóně k velkým změnám. Řeč není jen o Rangers, ale také o jejich rivalovi z Long Islandu. Žádný velký třesk ale dle všeho nepřijde. Obměna je přesto nutná. Ostrovany čeká kupa práce.

Islanders mají průměrný věk na soupisce je 28,92 let, což je řadí na 24. místo v NHL. Nabízí se tak možnost mírné přestavby.

Nicméně obránce Ryan Pulock nepředpokládá, že by došlo k zásadním změnám.

„Každý tým si tím musí projít,“ řekl Pulock. „Nemyslím si, že bychom potřebovali velké změny. Ano, máme starší tým, ale myslím, že starší kluci jsou důležití pro vedení a následný úspěch. Už tady byli a vědí, co to obnáší. Nemyslím si, že by to muselo být nutně na škodu.“

Podruhé za sebou Isles přešlapovali na hraně mezi účastí a neúčastí v play off. Nakonec to vyšlo, nicméně bylo z toho vypadnutí hned v prvním kole.

Osmatřicetiletý útočník Zach Parise je jedním z pěti hráčů Islanders, kteří se 1. července mohou stát nechráněnými volnými hráči. Dalšími jsou Pierre Engvall, Scott Mayfield, Parker Wotherspoon a Semjon Varlamov. Oliver Wahlstrom a obránce Samuel Bolduc jsou chráněnými volnými hráči.

Během sezóny došlo k minimálním změnám, když byl přiveden obránce Alexander Romanov a Lane Lambert byl povýšen z pozice asistenta trenéra na místo Barryho Trotze. K větším přesunům došlo před uzávěrkou přestupů. Útočník Bo Horvat přišel z Vancouveru a následně podepsal osmiletou smlouvu. Po něm přišel v rámci výměny Engvall.

„Myslím, že se možná ještě něco chystá,“ myslí si třeba legenda Bobby Nystrom. „Tým je trochu starší. Možná by potřebovali trochu nové krve.“

Jedním z rozhodnutí by mohl být odchod Joshe Baileyho, 33letého útočníka, který vstoupí do posledního roku své šestileté smlouvy. Devítka draftu 2008 a nejdéle sloužící hráč Islanders nasbíral 25 bodů v 64 zápasech základní části, v play off nehrál.

Majitelé se také musí rozhodnout, zda se osmdesátiletý Lou Lamoriello vrátí na svou šestou sezonu do funkce prezidenta a generálního manažera, což by mohlo ovlivnit, zda se Lambert vrátí jako trenér.

