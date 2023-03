Útočná bitva Hurikánů s Blesky, do čela Západní konference chtějí zpět Vegas!

NHL nabídne v noci na pondělí pětici klání. Carolina poměří sílu svého útoku s Tampou Bay, Rytíři chtějí získat nazpět status lídra konference proti Montrealu a sérii proher se pokusí zlomit Detroit s Letci. Na minulá zaváhání se budou snažit zapomenout New Jersey a Avalanche.

Už ve 21:00 startuje klání mezi Hurricanes a Blesky. Carolina si naposledy zastřílela v poušti a konečně zlomila sérii dvou proher, která ji narušila její suverénní bilanci. Tampa se naopak stále trápí a marně hledá cestu z herní krize. Celek z Floridy padl v posledních čtyřech duelech, ale v tabulce má stále dostatečný náskok, takže si zaváhání může dovolit. Každopádně se na jednom ledě potkají dva kohouti s pověstným útokem a rozhodně bude na co koukat.

O půlnoci nás čekají dvě úvodní vhazování. To první padne ve Philadelphii, kam se chystají Red Wings. Obě mužstva se potýkají s výsledkovou mizérií. Zatímco Letci už jsou zřejmě mimo boje o vyřazovací část, tak Detroit se ještě pokusí překvapit konkurenci, i když se v uzávěrce přestupů zbavil několika opor. Bude to ale pořádná fuška, jelikož v Atlantické divizi se o to samé pokouší další trojice týmů.

Rytíře čeká střetnutí s Montrealem. Vegas je na vítězné vlně a naposledy se mu podařilo vyhrát přetahovanou s Carolinou a také New Jersey. Přesto už ovšem Západní konferenci nevládne, jelikož se na vedoucí pozici posunul Dallas. Tým z města hříchu má ale možnost vzít si svou pozici nazpět právě proti Canadiens. Ti mají velké problémy s marodkou a naposledy nestačili v bitvě odpadlíků na Kačery.

V 1:00 se bude hrát v Arizoně. Ta v přestupové uzávěrce vyměnila, co se dalo a v kádru už jí moc hvězd nezbylo. Podle toho také vypadají výsledky. Kojoti naposledy schytali pořádný debakl od Caroliny a nyní je čeká rozjeté New Jersey, které bodovalo čtyřikrát v řadě a brankami do sítě soupeře rozhodně nešetří. Ďáblové navíc usilují o vedoucí pozici v Metropolitní divizi, kterou v současnosti drží Hurikáni.

Noc nám ve 3:00 uzavře nájezd Krakenů do Denveru. Laviny po úchvatné vítězné sérii nezvládly přestřelku s Dallasem a New Jersey, kteří svého soupeře počastovali sedmibrankovým přídělem. Colorado se tedy bude chtít proti Seattlu opět zvednout a pokračovat v bodové produkci. Krakeni zvládli poslední tři bitvy, ale měli proti sobě značně slabší soupeře. Laviny mají velkou motivaci v podobě dotírajícího Nashvillu, který stále živí naděje na vyřazovací část.

