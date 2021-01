Útočí i brání! Jack Hughes konečně začíná naplno rozbalovat svůj potenciál

Jack Hughes parádně odstartoval svou druhou sezonu v NHL! Na kontě má už šest kanadských bodů, New Jersey je díky němu na čtyřech bodech a zatím to vypadá, že by mohlo v našlapané Východní divizi bojovat o postup do play-off. První sezona v NHL Hughesovi nevyšla podle představ, nyní však začíná dokazovat, že nebyl z prvního místa na draftu vybrán náhodou.

Loňská sezona byla pro Hughese z objektivních důvodů velmi těžká. Byla jeho první v NHL, navíc s nálepkou jedničky draftu 2019 a v týmu, který patřil mezi nejslabší. Přesto se čekalo, že se Hughes okamžitě zařadí mezi lídry Devils, jeho talent měl být nezměrný. Velká očekávání ale rodák z Orlanda napoprvé nenaplnil, 21 bodů v 61 zápasech základní části nebylo něco, s čím by mohli být v Devils, ale i on sám, spokojeni.

Hughes měl silové nedostatky, to, co mu stačilo na dominanci v juniorském hokeji, bylo rázem mezi nejlepšími hráči světa málo. Úspěšnost střelby na 5,7 procentech přineslo Hughesovi jen sedm branek, mezery měl rovněž v defenzívě, o čemž svědčila i základní statistika +/-, hodnota -26 u jeho jména byla nejhorší z celého týmu.

Od hráče, který měl pověst generačního talentu a během svých juniorských lete sbíral průměrně více než dva body na zápas, to bylo prostě málo.

Letošní sezona ale zatím přináší úplně jiný příběh, pro celou organizaci Devils, a hlavně pro hráče samotného, mnohem pozitivnější.

S šesti body za dva góly a čtyři nahrávky Hughes vévodí týmovému bodování a v rámci celé soutěže je sedmý. Úspěšnost střelby si drží na fantastických 28,6 procentech a jeho průměrný čas na ledě vzrostl z 15:52 minut na zápas z minulé sezony na 19:57, což je třetí nejvyšší hodnota z celého týmu a vůbec nejvyšší mezi útočníky Devils.

Doposavad nejlepší výkon sezony předvedl stále teprve devatenáctiletý hokejista v zatím posledním zápase na ledě New York Rangers. Pokud bychom se podívali na statistiky tohoto utkání, zjistili bychom že Rangers měli tento zápas patrně vyhrát. Svého soupeře dramaticky přestříleli (50:28), zhruba od poloviny první třetiny byli více na puku a utkání de facto opanovali.

Až na momenty, kdy byl na ledě Jack Hughes a jeho první formace.

Velkou měrou se na vítězství Devils 4:3 podílel samozřejmě také brankář Mackenzie Blackwood, na něj bychom rozhodně zapomenout neměli, ale i jeho dokázal pouze 179 cm měřící a 77 kg vážící Hughes zastínit. Ačkoliv jeho tělesné proporce tomu zrovna nenasvědčují, Hughes předvedl výborný výkon na obou stranách kluziště.

Nejenže vstřelil dva góly a na jeden přihrál, platný byl i v dalších činnostech. Hráče Rangers soustavně naháněl po celé hrací ploše, výborně napadal jejich rozehrávku, nejednou získal pro svůj tým puk ještě v útočném pásmu. A své si odvedl i v pásmu v obranném, odkud také dokázal vypichovat puky a konstruktivně zakládat akce Devils.

“Hrál rychle, účelně, tvořil hru,” shrnul výstižně v pár slovech Hughesův skvělý výkon po utkání s Rangers trenér Devils Lindy Ruff. “Pokaždé, když byl na ledě on, cítil jsem, že se něco může stát. Opravdu se mi dnes líbilo, jak hrál, jak bojoval a jak si počínal i při hře bez puku. Až mi bylo líto, že jsem ho na led nemohl posílat ještě častěji, když se podíváte na počet našich oslabení, jeho čas na ledě tím dost utrpěl,” vysvětloval Ruff.

Takto vyspělý výkon předvedl Hughes v NHL poprvé a konečně tak ukázal, jak velký talent se v něm skrývá. Vůbec poprvé také Hughes vstřelil v jednom utkání dva góly a teprve podruhé v kariéře zažil tříbodový večer. A nemuselo zůstat jen u toho, další asistenci si mohl připsat u gólu Kylea Palmieriho, který ale nakonec pro ofsajd neplatil. Navrch přidal i skvělé defenzivní vlastnosti a v zámoří už je rázem opatrně přirovnáván k nejlepším bránícím útočníkům typu Patrice Bergerona nebo Seana Couturiera.

Nedá se očekávat, že by Hughes už v této sezoně zaútočil na Frank J. Selke Trophy udělovanou právě pro útočníky s nejlepším defenzivním přínosem, do toho má ještě stále hodně daleko. Ale taky je mu teprve 19 let. Pokud v budoucnu ještě více tělesně zesílí a ve stylu hry, který načrtl v utkání proti Rangers, vytrvá, klidně by mohl do aspiranta na tuto trofej za pár let dorůst.

