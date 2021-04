Úterní program vyplní osm zápasů z Centrální a Východní divize

Duely z Centrální a Východní divize vyplní program zámořské NHL v noci z úterý na středu. V akci bude všech 16 týmů těchto dvou skupin. Bude se tak znovu hrát o důležité body nejen v bitvě o postup do play-off, ale i v honbě za prvními místy v těchto divizích. Důležité souboje o postupové pozice čekají na dálku zejména Dallas, Nashville, NY Rangers a Boston.

01:00 Columbus Blue Jackets - Detroit Red Wings

Duel mezi Columbusem a Detroitem nijak nezasáhne do probíhajících gradujících bojů o postup do play-off. Jedná se o střetnutí dvou nejhorších celků Centrální divize, přičemž dlouhá šňůra porážek, která tíží Blue Jackets, čítá už 9 zápasů. Nejistý je start obránce Detroitu Filipa Hronka.

01:00 New Jersey Devils - Philadelphia Flyers

Ani souboj mezi New Jersey a Philadelphií není, co se týče hry o play-off, nijak zajímavý. Flyers mají sice ještě teoretickou šanci na postup, ale ve své podstatě by si hosté nemohli dovolit prohrát už takřka žádné utkání. Přinejmenším proti Devils budou hosté favoritem, což dokládá i letošní bilance, když ze čtyř odehraných zápasů vyhráli tři.

01:00 New York Rangers - Buffalo Sabres

To klání mezi Rangers a Sabres se už do bojů o play-off počítat musí. Sice ne ze strany Buffala, které je ve Východní divizi poslední, ale ze strany New Yorku.

Domácí vyhráli poslední dva zápasy a stáhli manko na čtvrtý Boston na pouhé čtyři body. Mají sice o dva zápasy odehráno více, ale na stranu druhou Bruins nemají před sebou snadný los a Rangers rozhodně mají o co hrát. Musí ovšem zopakovat svou dva dny starou výhru 6:3 právě nad Buffalem.

01:00 Pittsburgh Penguins - Boston Bruins

Jedním ze šlágrů noci bude opět souboj mezi Pittsburghem a Bostonem. V neděli se povedlo Penguins vyhrát nejtěsnějším možným výsledkem 1:0 a zajisté by to chtěli zopakovat. Díky této výhře se drží na čele Východní divize, kam se vyhoupli i díky sérii čtyř výher v řadě, kterou aktuálně drží.

Naopak Boston po dvou porážkách musí začít znovu odrážet tlak ze strany pátých Rangers. Ve vyrovnané Východní divizi mají sice na dosah i posun na třetí příčku, ale ať už se jedná o posun tabulkou či odrážení tlaku pronásledovatele, k oběma cílům potřebují zase začít bodovat.

01:00 Washington Capitals - New York Islanders

V akci budou v rámci Východní divize i zbylé dva celky. Washington přivítá na svém ledě Islanders v souboji druhého se třetím. Capitals ztrácí jen bod na čelo divize a v případě souhry výsledků se mohou prodrat na první místo skupiny. Naopak Islanders v případě výhry mohou získat komfortnější náskok na čtvrtý Boston a naopak se přiblížit na rozdíl pouhého bodu k druhému Washingtonu.

Capitals navíc v utkání s největší pravděpodobností nepomůže zraněný Alex Ovečkin. I bez něj ovšem poslední duel těchto týmů skončil ve prospěch domácích (6:3).

02:00 Chicago Blackhawks - Tampa Bay Lightning

Plynule se vracíme zpět do Centrální divize, kterou dnes čekají také všechny čtyři možné zápasy. Po Columbusu a Detroitu se vrhneme do mnohem zajímavějších vod. Tampa, která bojuje o vítězství v celé divizi (a ztrácí tři body na vedoucí Carolinu), přijede na led Chicaga, které ztrácí na postup do play-off sedm bodů a bojuje o zázrak.

Blackhawks totiž zbývá odehrát už jen osm zápasů (o dva více než čtvrtý Nashville) a kromě vlastních výher potřebuje také zaváhání právě Predators a pátých Stars. Šance na postup je v tuto chvíli ovšem příliš malá. Naopak snaha Lightning o proniknutí do čela divize nemusí být vůbec marná, Carolina na čele totiž dvakrát v řadě prohrála, naopak Tampa poslední dva zápasy vyhrála.

02:00 Nashville Predators - Florida Panthers

Když byla řeč o čtvrtém Nashvillu, ten přivítá na svém ledě možná až překvapivě silnou Floridu. Ta předvádí v této sezoně více než vydařené výkony a bojuje s Carolinou a Tampou o vítězství v Centrální divizi. Oproti svým konkurentům má ovšem o dva zápasy odehráno více, což se může v konečném účtování projevit.

Nashville dokázal v posledních dvou zápasech vyhrát a připsal si více než cennou výhru 4:1 právě nad Floridou v noci z pondělí na úterý. Díky tomu zatím zdárně odráží tlak Dallasu, který se v posledních zápasech rozehrál a mohutně dotahuje svou ztrátu. Aby Nashville odrážel tyto útoky, potřebuje i v dalších utkáních bodovat, jelikož má o dva zápasy odehráno více. I vzhledem k bilanci (7 bodů z posledních 4 zápasů) však u Predátorů zatím převažuje optimismus.

02:30 Dallas Stars - Carolina Hurricanes

Co se týče rozjetého Dallasu, ten čeká druhý souboj s Carolinou ve dvou dnech. V tom prvním, v noci na úterý, Stars vyhráli 4:3 po prodloužení a získali důležité dva body. Díky nim ztrácí pouhé dva body na čtvrtý Nashville a dál vytváří na své soupeře tlak. Forma Dallasu je výtečná i z dlouhodobějšího hlediska, jelikož domácí vyhráli 6 z posledních 7 zápasů.

Carolina, jež poslední dva zápasy prohrála, se bude muset s touto formou svých soupeřů popasovat. Nepomůže jí ovšem český brankář Petr Mrázek, který je od minulého týdne znovu na marodce, tentokrát kvůli zranění v dolní polovině těla.

