Útěk z torontského blázince! Robertson se těší na Crosbyho a Dubase

18. července 13:00David Zlomek
Útočník Nick Robertson má za sebou turbulentních šest let v dresu Toronta Maple Leafs, kde si prošel hokejovým nebem i peklem. Prvního července se však dočkal vysvobození, když ho Javorové listy vyměnily do Pittsburghu Penguins za volbu ve čtvrtém kole draftu 2027. O dva týdny později čtyřiadvacetiletý křídelník podepsal s Tučňáky dvouletou smlouvu, vyhnul se arbitráži a v rozhovoru pro TSN neskrýval obrovskou úlevu.
„Mít podepsáno je super, jsem hrozně rád, že jsme se vyhnuli arbitráži. Z téhle šance jsem nadšený, beru to jako čistý stůl a nový začátek. Jsem hrozně natěšený a už se nemůžu dočkat, až dorazím do Pittsburghu,“ zářil Robertson.
Jeho štace v Torontu, kde odehrál 234 zápasů, ale nebyla žádná procházka růžovou zahradou. Často vyjadřoval nespokojenost se svou rolí, pendloval mezi prvním týmem a farmou v AHL a v létě 2024 dokonce oficiálně požádal o výměnu. Tlak v hokejové baště ho však podle jeho slov obrovsky zocelil.
„Toronto má neskutečně nabitý tým. Točil jsem se tam v sestavě s hromadou skvělých hráčů a musel jsem být permanentně stoprocentní, ať už to bylo na začátku pod Mikem Babcockem, nebo pak pod Sheldonem Keefem. Vlastně je to ale skryté požehnání, protože člověk nesmí ani na vteřinu polevit. Ať už vás v sestavě šoupnou kamkoliv, musíte makat, abyste si to místo buď vybojovali, nebo se tam udrželi. Přesně takhle jsem to tam měl já.“
Přestup do Pittsburghu vnímá jako dokonalé vysvobození z neúprosného tlaku, který v Ontariu panuje. „Ten trh a vlastně i celé město, to je hrozný blázinec, všechno strašně letí. Tohle pro mě bude obrovská změna prostředí v každém ohledu, na zimáku, mimo něj i co se týče zázemí. O Pittsburghu jsem slyšel, že tam mají úžasné centrum i lidi kolem týmu, a spoustu z nich navíc znám osobně,“ dodal.
V Pensylvánii na něj navíc čeká management, který velmi dobře zná. Prezidentem hokejových operací a generálním manažerem Penguins je totiž Kyle Dubas, tedy muž, který ho v roce 2019 pro Toronto draftoval. Dubas si navíc do struktur Tučňáků přivedl i další staré známé z Toronta, jako je asistent GM Jason Spezza nebo poradce Brandon Pridham.
„S pár lidmi z Toronta, co jsou teď v Pittsburghu, už jsem mluvil. Určitě se uvidíme za pár týdnů, až tam pojedu. Když přecházíte do nového týmu, je vzácnost, abyste tam hned měli lidi, se kterými už jste dělali, natož manažera, který vás draftoval. V tomhle mám obrovskou výhodu,“ neskrývá.
Tím největším zážitkem je však pro útočníka kapitán Sidney Crosby, který ho okamžitě po trejdu sám kontaktoval. „Hned jak mě vyměnili do Pittsburghu, byl vůbec první, kdo mi napsal esemesku. Hrozně mě to potěšilo. Sidney je žijící legenda. To, jak vede tým, jak hraje, jak hrozně dře a jak skvěle brání i útočí... Když jsem hrál proti němu, vždycky mě fascinovalo, jak silný je na puku, jak hraje chytře a s jakým sebevědomím. Hrozně se těším, až od něj budu okoukávat, jaký je,“ uzavřel Robertson.