Útěk se (zatím) nekoná! Dallas podepsal s největší hvězdou na jediný rok

22. července 7:30David Zlomek
Sága kolem Jasona Robertsona má prozatím rozuzlení. Hvězdný útočník se vyhnul nepříjemnému soudu u arbitráže a s Dallasem Stars se dohodl na roční smlouvě s gáží 12 milionů dolarů. Pro generálního manažera Jima Nilla je to záchranná brzda, díky které si koupil drahocenný čas. Robertson ale podpisem krátkodobého kontraktu ukázal, že zná svou tržní cenu a nebojí se vsadit sám na sebe.
Přitom to vůbec nemuselo dopadnout návratem do Texasu. Zástupci Dallasu se snažili svůj platový bolehlav na začátku léta vyřešit radikálním řezem a minulý měsíc se pokusili svého elitního střelce vyměnit do Seattlu. Robertso měl na stole připravený osmiletý kontrakt na 15 milionů dolarů ročně. Jenže celou akci bleskově smetl ze stolu.
Nechtěl se vázat na osm let za podmínek, o kterých nebyl stoprocentně přesvědčen, a to i přesto, že by si finančně oproti dosavadnímu platu ohromně polepšil. Robertson totiž moc dobře vnímá, jak prudce v NHL letí platy mladých nahoru.
Robertsonovy astronomické požadavky jsou podložené daty. V uplynulé sezoně nasázel 45 gólů a posbíral 96 bodů, čímž bezpečně ovládl týmovou produktivitu. V tabulce střelců celé NHL se navíc dělil o čtvrté místo. K tomu přidejte fakt, že poslední čtyři roky nevynechal v základní části ani jeden z 82 zápasů a drží si průměr 91 bodů za sezonu. Je to zkrátka ofenzivní mašina, na kterou je spoleh.
„Jason je základním kamenem naší organizace už od chvíle, kdy jsme ho draftovali,“ uvedl v oficiálním prohlášení generální manažer Nill. „Je to nesmírně dynamický a šikovný hráč, který od svého debutu v NHL patří k těm vůbec největším ofenzivním hrozbám v lize. Těšíme se, co tahle sezona jemu i celému týmu přinese na naší cestě za vysněným pohárem.“
Roční smlouva je ale prozatím oboustranně výhodný kompromis. Nill dostal svou hlavní hvězdu do tréninkového kempu a od 1. ledna s ní může začít jednat o dlouhodobém prodloužení. V krajním případě si nechal pootevřená vrátka i k tomu, aby Robertsona během sezony vyměnil za balík hotových hráčů, kteří Stars okamžitě pomohou v play-off.
Největší trumfy ale teď drží v ruce sám hráč. Od 1. července 2027 se Robertson může stát nechráněným volným hráčem (UFA). Pro sezonu 2027/28 se přitom počítá s dalším masivním nárůstem platového stropu o zhruba 9,5 milionu dolarů. Pokud si Dallas svého klíčového muže včas nepojistí, vypukne na trhu dražba, která z Robertsona s největší pravděpodobností udělá jednoho z nejlépe placených hráčů v historii hokeje.