Útěk do tábora rivala. Ottawa krouží kolem nespokojeného střelce

13. června 9:35David Zlomek
V NHL se schyluje k velmi zajímavému přesunu, který by mohl zamíchat kartami v Atlantické divizi. Ottawa Senators usilovně hledá posilu do elitních dvou formací a podle informací novináře Bruce Garriochu z deníku Ottawa Citizen zaměřila svou pozornost na křídelníka Jakea DeBruska. Ten momentálně obléká dres Vancouveru Canucks, jenže v týmu prožívá rozčarování a dává najevo, že současný směr organizace nehodlá akceptovat.
Vedení Canucks se totiž po zpackané sezóně, v níž tým skončil na úplném dně celé soutěže, rozhodlo pro radikální krok a vyhlásilo kompletní přestavbu kádru. S tím ale zkušený forvard, který v minulosti platil za top střelce v Bostonu, nechce mít nic společného.
„Přestavba je těžká pro každého hráče, i když pro mladé kluky to samozřejmě představuje skvělou příležitost. Hokej dokáže každého rychle pokořit a letošní rok byl pro mě v tomto směru víc než poučný. Rozhodně ale nejsem ve stavu, kdy bych se s totálním výprodejem a budováním od nuly dokázal smířit. Moje hra do takového konceptu zkrátka nezapadá,“ nechal se v březnu otevřeně slyšet DeBrusk.
Pro Ottawu se tak otevírá možnost získat prověřeného střelce, který ve čtyřech z posledních pěti sezon dokázal pokořit hranici dvaceti branek. V uplynulém ročníku zaznamenal v dresu trápících se Canucks 23 gólů a 42 bodů v 81 zápasech. DeBrusk má před sebou ještě pět let z lukrativní sedmileté smlouvy na 38,5 milionu dolarů, která ročně odčerpává z platového stropu 5,5 milionu. Podle ligových zdrojů jsou však ve Vancouveru odhodlaní se tohoto finančního závazku zbavit.
Celá transakce ale plně závisí na samotném hráči. DeBrusk má totiž pro nadcházející ročník ve smlouvě plnou klauzuli o nevyměnitelnosti a jakýkoliv přesun musí nejprve sám posvětit. Pro rodáka z Edmontonu však může být nejlepším řešením kývnout na výměnu už letos v létě. Prvního července 2027 se totiž jeho absolutní kontrola nad osudem změní na seznam patnácti týmů, kam odejít nechce, čímž by ztratil možnost vybrat si budoucí angažmá zcela podle svých představ.
DeBrusk není jediným jménem na ottawském seznamu přání. Klub dlouhodobě sonduje situaci kolem Masona McTavishe z Anaheimu, ve hře byl i Jared McCann ze Seattlu. Naopak spekulace o příchodu Jordana Kyroua ze St. Louis rychle utichly, protože hvězdný útočník odmítá pro přesun do Ottawy zrušit svou klauzuli o nevyměnitelnosti.