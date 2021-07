Utáhni si opasek! Jestli chce Hall v Bostonu zůstat, musí s platem dolů

První krok ke společné smlouvě učinili, aniž by zasedli za jednací stůl. Seattle se v rámci rozšiřovacího draftu na symbióze s Taylorem Hallem nedohodnul. Tím pádem zůstává někdejší držitel Hart Trophy součástí Bostonu a může rokovat o nové smlouvě. Pokud nechce okusit trh volných hráčů, bude muset přijmout nižší plat než „svatá trojice“ Patrice Bergeron, Brad Marchand a David Pastrňák.

Taylor Hall s tímto scénářem vlastně počítá. Za svou kariéru v NHL našetřil poměrně slušnou částku, bonusové peníze rád vymění za angažmá, které bude z hokejového hlediska dávat větší smysl než Edmonton, New Jersey nebo Buffalo.

„Vím, že v této fázi kariéry už nepotřebuji šponovat vlastní hodnotu,“ uvedl Hall nedávno pro The Athletic. „Už jsem si v této lize přišel na dobré peníze. Momentálně se tedy zajímám spíše o to, aby mi seděla pozice v klubu. A taky bych si na několik budoucích let rád zajistil domov. Uvidíme, co přijde.“

Finální částka by se měla pohybovat kolem hranice šesti milionů dolarů. Délka? Podle serveru Daily Faceoff se momentálně jedná o čtyřletém kontraktu. Hlavně Hallova gáže by do závratných výšin rozhodně stoupat neměla.

Strop určuje Marchand

Nedává totiž smysl, aby křídelník druhé formace pobíral vyšší plat než členové té elitní. Pozice Brada Marchanda zdá se být stále neotřesitelná. I v 33 letech předvádí na levém křídle špičkové výkony, navíc s Bruins spojil své plány až do roku 2025. Takovou laťku nelze jen tak přeskočit, zvlášť když na Machandově výplatní pásce svítí suma 6,125 milionu.

Nic na tom nemění ani fakt, že zlý muž ve službách Bostonu podepsal svou současnou smlouvu před pěti lety. Možná právě naopak. Třebaže ligoví funkcionáři letos slíbili další navýšení platového stropu, ekonomický otřes koronavirové pandemie se na klubech z NHL v budoucích sezonách výrazně podepíše. Předraženým dohodám zřejmě na nějaký čas odzvonilo.

V minulé základní části si Hall také díky nerozvážnosti vedení Sabres přišel na osm milionů. Dost možná to byl jeho kariérní vrchol. Nyní míří spíš na úroveň Brendana Gallaghera, který vloni v Montrealu vyjednal šestiletou smlouvu v hodnotě 39 milionů.

Situaci ještě více komplikuje jistý David Krejčí. Jeho agent pro deník Sport uznal, že v úvahu připadá i návrat českého útočníka do Olomouce, která ho pro velký hokej vychovala. Jestli se ovšem rozhodně pokračovat v přístavním klubu, musí se pro něj najít patřičné finanční prostředky. Snadné to Boston nemá ani v brankovišti. Jaroslav Halák se chystá okusit trh volných hráčů, dlouhodobě zraněný Tuukka Rask zůstává bez kontraktu. To jsou další nepříjemné výdaje navíc.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+