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NHL

Utah si pojistil další dílek do obranné skládačky! Marino podepsal na 8 sezón

22. července 13:30

Jakub Ťoupek

John Marino už nepatří mezi nejmladší obránce v lize. V devětadvaceti však podepsal další dlouhodobou smlouvu a bude součástí obranných řad Utahu i v dalších letech. Stávající kontrakt bude platný ještě jednu sezónu, poté se spustí nová, osmiletá smlouva s roční hodnotou 6,75 milionu dolarů.

Obrana Utahu rozhodně není ta nejperspektivnější. V první šestce nenajdeme hráče mladšího 28 let. Výjimkou však může být Dmitri Simašev, mladý Rus bude moci promluvit do bojů v hlavním týmu, pozice Johna Marina by ale po podpisu neměla být v ohrožení.

„Johna považujeme za klíčový prvek naší budoucnosti,“ uvedl v prohlášení generální manažer Mammoth Bill Armstrong. „Díky jeho schopnosti řídit hru ze zadních řad, jeho hře v přechodech a naší důvěře v to, že v kritických situacích učiní správná rozhodnutí, dokáže ve většině zápasů rozhodovat o výsledku. Kromě svých dovedností přináší John pod tlakem určitou míru klidu, z níž čerpá celý náš tým, a to je přesně to, co od zkušených hráčů potřebujete.“

Marino si rozhodně svoji pozici zaslouží. V minulé sezóně překonal své bodové maximum o 10 bodů. Celkově si pak přišel na 4 branky a 32 asistencí, jeho hra ale není jen o bodech. Jeho přínos je vidět ve všech aspektech hry. 

„Myslím si, že je špičkový rozehrávač, a když se podíváte, kolikrát při výjezdu z obranné zóny přihrává útočníkovi přímo na čepel v pohybu, tak pro nás opravdu vytváří útočné příležitosti z vlastní poloviny. Má na náš tým obrovský vliv,“ dodal Armstrong. 

Pro Marina je Utah třetí štací v NHL, zápasů na svůj věk však odehrál „pouze“ 440, což se také generálnímu manažerovi líbí. „Když se podíváte, v jaké situaci se Johnny nachází, ano, je mu sice 30 let, ale v NHL odehrál málo zápasů a jeho tělo mi připadá stále v dobré kondici.“              

Devětadvacetiletý Američan strávil poslední dvě sezóny v Utahu poté, co byl 29. června 2024 získán v rámci výměny z New Jersey Devils. Nyní svoji budoucnost spojí s organizací Utahu i v dalších sezónách. 

„Myslím, že se máme na co těšit, zejména s ohledem na loňský rok a na to, jak vyrovnaná byla série s Vegas. Jsme samozřejmě mladý tým a stále máme před sebou spoustu věcí, na které se můžeme těšit. Myslím, že to mluví samo za sebe,“ prozradil po podpisu sám obránce.

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