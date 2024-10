Utah oznámil zisk dalšího beka. Z Detroitu přišel Määttä

Utah získal obránce Olliho Määttäho z Detroitu Red Wings, přičemž na druhou stranu posílá volbu ve třetím kole draftu 2025. Utah Hockey Club tak řeší nemilou situaci, která v obraně vznikla.

Po většinu sezony bude chybět dvojice nejlepších čtyř obránců Sean Durzi a John Marino, kteří se v minulých týdnech podrobili operacím. Durzi by mohl vynechat zbytek základní části po zákroku na pravém rameni, zatímco Marino bude pravděpodobně mimo hru až do února, zotavuje se z operace zad.

Původní zprávy naznačovaly, že Utah se při zaplňování této mezery pravděpodobně opře o interní řešení.

Z farmy povolal Maverica Lamoureuxa a solidní hokej předvádí čtyřiadvacetiletý Michael Kesselring, který nyní v průměru odehraje přes 20 minut za zápas a v 10 duelech má na kontě pět bodů. Nakonec se ale sáhlo k výměně. Pierre LeBrune naznačoval, že Utah zjišťoval dostupnost obránce Blue Jackets Ivana Provorova, nicméně Määttä se ukázal jako levnější řešení.

Třicetiletý Määttä je ve druhém roce dvouleté smlouvy na 6 milionů dolarů, kterou s Wings podepsal v roce 2023. V posledních dnech byl odsunut ze sestavy a ve dvou z posledních čtyř zápasů Wings seděl na tribuně.

Je to levák, ale během své dvanáctileté kariéry v NHL hrál často na pravé straně, což bude pravděpodobně muset zopakovat i v Salt Lake City. Zda se při absenci Durziho a Marina okamžitě zařadí do první čtyřky, se teprve uvidí, ale přinejmenším je prokazatelně lepší než některý z jejich současných hráčů ve třetí dvojici, Robert Bortuzzo a Vladislav Koljčonok.

Pro Wings je to během několika měsíců již podruhé, co generální manažer Steve Yzerman vyměnil jednoho ze zkušených obránců, kteří jsou spíše defenzivními tipy. V červnu se v rámci podobného tahu zbavil Jakea Walmana, ale musel se zbavit volby ve druhém kole draftu, aby San Jose převzalo celou jeho smlouvu. Za Määttäho zde alespoň získává prostor pod stropem bez zachování platu, ale i tak je to pro tým, který se chce probojovat do play-off, překvapivý krok.

Detroit si tímto krokem alespoň uvolnil místo na soupisce a poměrně dost prostoru pod platovým stropem. Podle serveru PuckPedia mají nyní k dispozici 3,58 milionu dolarů.

