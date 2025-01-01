Utah má velmi dobré mužstvo, těší se na novou výzvu Vaněček

1. září 2:47Adam Čuba
Český brankář Vítek Vaněček má za sebou kouzelný půlrok. Po trejdu od slaboučkých Sharks na Floridu se rázem stal součástí týmu, který si nakonec došel až pro Stanley Cup, na kterém bude jméno rodáka z Havlíčkova Brodu už navždy vyryto. Po konci sezony každopádně Vaněček zamířil na trh s volnými hráči a musel řešit svou budoucnost. Variant bylo více, každopádně volba nakonec padla na Utah, kde devětadvacetiletý gólman podepsal na rok za 1,5 milionu dolarů.
„Utah má podle mě velmi dobré mužstvo. Tým má mladé jádro, navíc vedení přivedlo ještě další nové kluky, takže si myslím, že budeme mít na play off a budeme mít na to, být v play off nebezpeční,“ rozpovídal se Vaněček vůbec poprvé o svém novém působišti pro nhl.com.
Jeho parťákem mezi třemi tyčemi bude další Čech, dosavadní jednička Utahu Karel Vejmelka. „S Karlem se známe velmi dobře, je to výborný kluk a výborný gólman,“ má jasno jeho budoucí parťák. „Hned mi psal, přivítal mě v Utahu, pověděl mi něco o organizaci i o fanoušcích. Říkal samé skvělé věci, takže já jsem nadšený, že tady budu působit,“ nešetří slovy chvály Vaněček. „Sám jsem tady byl jednou, myslím, že jako náhradník. Moc se mi tady líbí, město, okolí, hory...“
V Utahu věří, že i to, že se oba maskovaní Češi dobře znají, jim pomůže vytvořit silný brankářský tandem a také hloubku na brankářském postu. „Vaněček je odhodlaný zanechat v naší organizaci silnou stopu,“ zazní ve zmíněném rozhovoru na nhl.com.
Ačkoli Vaněček s Vejmelkou spolu nikdy parťáky na klubové úrovni nebyli, jakožto vrstevníci se potkali v mládežnických reprezentacích, kdy spolu jednou dokonce vytvořili dvojici na MS do 18 let. Teď se znovu potkají v Salt Lake City... „S Karlem se o místo v bráně porveme. Já především chci týmu co nejvíce pomoct, chci abychom co nejvíce vyhrávali, to je nejdůležitější,“ pokračuje v interview někdejší brankář New Jersey nebo washingtonských Capitals.
Mladému týmu Utahu může bezpochyby pomoct také zkušenost, kterou Vaněček čerstvě nasál v týmu úřadujících dvojnásobných šampionů NHL, ač se tedy do branky za Sergejem Bobrovským moc nedostal.
„Je za tím jednoznačně těžká práce," má jasno český brankář. „Sledoval jsem kluky na Floridě, jak od rána do večera dřou, nemají žádné volno. Samozřejmě je taky důležité pořádně se starat o své tělo, protože když se někdo blbě zraní, oslabí tím tým. No a v neposlední řadě to taky musí být zábava, dobrý tým si to v kabině musí užívat,“ říká gólman, který si z Floridy přivezl nejen krásné vzpomínky, ale také novou přezdívku. „Dřív jsem byl V, tak mi říkali v New Jersey nebo ve Washingtonu. Na Floridě se chytilo Vanny. Takže asi můžu být obojí,“ usmívá se na závěr rozhovoru Vítek Vaněček.
