Utah má nabito: 29 milionů místa a chuť na megastar. Ve hře třeba Pettersson

17. února 10:30David Zlomek
Utah Mammoth ve své druhé sezoně v Salt Lake City překonávají očekávání. Generální manažer Bill Armstrong sklidil ovoce své trpělivé práce při přestavbě kádru ještě v Arizoně a tým vstoupil do olympijské pauzy na pozici první divoké karty v Západní konferenci. Armstrong se nyní může stát kupcem před uzávěrkou přestupů 6. března, aby upevnil šance týmu na postup do play-off.
Po loňském získání křídelníka JJ Peterky z Buffala se očekává, že Armstrong zkusí další významný nákup. Hlavním problémem je absence prvního centra Logana Cooleyho, který je od 6. prosince mimo hru se zraněním v dolní části těla. I když se jeho návrat očekává brzy po olympiádě, vedení chce posílit hloubku kádru na pozici centra.
Podle zdrojů RG.org už Utah „oťukával“ situaci kolem Nazema Kadriho z Calgary. Ve hře by mohla být i dostupnost Eliase Petterssona z Vancouveru nebo Roberta Thomase ze St. Louis. Problémem u těchto jmen však mohou být jejich klauzule o nevyměnitelnosti, protože Utah nemusí patřit mezi jejich preferované destinace.
Mammoth mají k dispozici přes 29 milionů dolarů pod platovým stropem, což jim dává obrovskou manévrovací schopnost. K výměně mohou nabídnout volbu v prvním kole draftu 2026 nebo prospekty jako Cole Beaudoin či Maveric Lamoureux. Jména jako Tij Iginla nebo Danil But jsou však považována za v podstatě nedotknutelná, pokud by nešlo o skutečně monstrózní transakci.
V juniorské QMJHL sice exceluje Caleb Desnoyers, ale klub ho nechce v devatenácti letech vystavit přílišnému tlaku v klíčové fázi sezony. Utah se tedy nyní soustředí na okamžité posílení ofenzivy, která bez Cooleyho stojí především na Claytonu Kellerovi a Nicku Schmaltzovi.
