Uspokojení po poháru a tučné smlouvě? Jsem hladovější než dřív, říká Reinhart

Pro Sama Reinharta a Floridu Panthers to bylo rušné léto. Ale s tréninkovým kempem za rohem a novou sezonou na obzoru se Panthers vracejí k hlavnímu cíli: pokusit se vyhrát Stanley Cup podruhé v řadě. Nasycení totiž na jihu skutečně nejsou.

„Pro mě se v létě nezměnilo. Nemyslím si, že kvůli tomu, že jsme vyhráli, existuje nějaké uspokojení. Jakmile se vhodí puk, jdeme na to. Zopakovat to nebude snadné, ale cítíme, že máme stále dobrý tým, který je hladový po další výhře. Čím více příležitostí máte, tím lépe na tom budete. A určitě to parta kluků, kterou máme v šatně, nebere jako samozřejmost,“ popisoval.

Během svého tažení play-off Panthers poznamenali, že se do kempu v září 2023 vrátili extrémně nahecovaní a se soustředili na zisk poháru, který měli na dosah v předchozí sezoně, kdy ve finále prohráli v pěti zápasech s Vegas. V minulém ročníku splnili, co si předsevzali.

Letos je to trochu jiné. Ano, jejich léto bylo krátké, ale s vědomím, že úkol splnili. To ale neznamená, že jsou méně hladoví.

„Je to něco, co se naučíte za pochodu,“ dodal Reinhart. „Určitě jsou věci, které nám fungovaly a které se budeme snažit zopakovat. Vše začíná soutěživostí, hladem po vítězství. Je to pocit, za kterým se chceme znovu hnát.“

Pokud jde o Reinharta, nejenže v červnu poprvé vyhrál pohár, ale taky podepsal obří osmiletou smlouvu.

Nyní má jistotu a stabilitu, přičemž to vše přichází po sezoně, v níž byl s 57 góly druhý v NHL. Osmadvacetiletý Reinhart navíc nasbíral 94 bodů, což je o 12 více než jeho dosavadní kariérní maximum.

„Jistota je příjemná, něco takového jsem nikdy neměl. Moje žena si tuhle část určitě užívá,“ usmál se Reinhart. „Cítíme se usazení. Bylo příjemné mít to všechno hotové asi za týden a mít to z krku.“

O to větší tlak na něj bude. Ukáže se hned na začátku ročníku, kde bude mít také na co navazovat. Reinhart dal totiž v minulé sezoně osm gólů v prvních osmi zápasech a od té doby nepolevil. Dokáže to ještě vylepšit?

„Rozhodně,“ měl jasno. „Ale takový začátek jako loni jsem neměl za celou kariéru. Obvykle mi nějakou dobu trvalo, než jsem získal jistotu, než jsem se začal cítit dobře. Hodně mě těší, že zůstávám zdravý, že jsem připravený na start sezony. A ono se to propíše do celého roku, kdy se mi daří i na konci.“

