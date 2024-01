Úspěšná cesta z Liberce pokračuje. Balinskis má na Floridě novou smlouvu

Úspěšná cesta lotyšského obránce Uvise Balinskise z české ligy přímo do NHL pokračuje. Poté, co se v létě za oceánem etabloval, se stal pevnou součástí organizace Florida Panthers. Svými výkony i přístupem si vysloužil novou smlouvu.

Generální manažer Floridy Panthers Bill Zito oznámil, že klub podepsal s Balinkisem dvouleté prodloužení. Podle CapFriendly bude mít smlouva průměrnou roční hodnotu 850 tisíc dolarů.

Balinskis si v této sezoně připsal v dresu Panthers dva body v 18 zápasech, přičemž na ledě strávil v průměru 13:38 minut. V osmi zápasech ve farmářské American Hockey League si připsal jeden gól a sedm asistencí v dresu Charlotte Checkers. Svůj první gól v NHL vstřelil 10. listopadu proti Carolině Hurricanes.

"Uvis je talentovaný obránce s vynikajícími herními schopnostmi, jeho hra je výborná do obrany i do útoku," řekl Zito. "Jeho úspěšný přechod do severoamerických soutěží mu umožnil okamžitě se prosadit a my jsme rádi, že bude v naší organizaci pokračovat."

V minulém ročníku byl Balinskis vyhlášen nejlepším obráncem české extraligy, když v 50 zápasech zaznamenal 11 gólů a dohromady 35 bodů. Lotyš má na svém kontě přes 140 extraligových vystoupení v dresech libereckých Bílých Tygrů a Litvínova, v nichž zaznamenal 75 bodů.

Lotyšský obránce působil také v ruské KHL, kde hrál za Dinamo Riga; během 135 zápasů nasbíral 34 bodů.

Na mezinárodní scéně reprezentoval rodák z Ventspils svou vlast na loňském mistrovství světa, kde si během 10 zápasů připsal dvě asistence a pomohl své zemi získat historicky první medaili z MS, když Lotyšsko v zápase o bronz porazilo Spojené státy 4:3 v prodloužení.

Balinskis hrál za Lotyšsko také na zimních olympijských hrách 2022 a v letech 2017, 2018, 2019 a 2021 se zúčastnil dalších světových šampionátů.

Je tak vidět, že i z nenápadné kariéry lze vytěžit působení v NHL. Nicméně u Balinskise se počítá s pendlováním mezi prvním týmem a farmou. Lotyš ale také ukázal, že mezi elitou obstojí.

