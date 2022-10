Úsměvy v Chicagu. Moc dobrý začátek, září trenér

Není to vůbec špatné! Alespoň zatím. Chicago zatím odporuje předsezonním predikcím a na dně tabulky zatím není. Po dvou prohrách, které však přišly na stadionech velkých favoritů, Blackhawks třikrát za sebou zvítězili. A nálada je rázem mnohem lepší.

Navíc si připsali i historický úspěch. Ve všech třech vítězných utkáních prohrávali už 0:2, ale zápas dotáhli do vítězného konce. V historii organizace se to stalo vůbec poprvé. Smutní z ledu odjížděli borci ze San Jose, Detroitu a Seattlu.

„Je to fajn, nálada je tu jiná,“ líčí útočník Patrick Kane, který je dle mnohých už jednou nohou pryč. „Trenér odvedl na tréninkovém kempu dobrou práci, jako tým jsme na jedné vlně. Na každý zápas jsme připravení, hrajeme jednoduše. Takový svěží vánek.“

Přesně to v Chicagu potřebovali. Poté, co se loni snažili restartovat tým příchody Jonese, Johnsona či Fleuryho, přišel rychle vyhazov trenéra a až ostudná sezona. Letos to vypadá zatím mnohem lépe, a to i přes to, že tým v létě opustila velká jména v čele s DeBrincatem a Dachem.

„Je to mnohem větší zábava,“ přikyvuje Johnson. „Kluci se konečně usmívají. Na led chodíme každý den s chutí. S chutí makat.“

Málokdo tomu přitom před sezonou věřil. Neokoukaný trenér, půlka týmu fuč a morálka kádru poté, co se Chicago více než výrazně přihlásilo o nejvyšší draftové pozice, nebyla nejvyšší. Luke Richardson, kouč Blackhawks, to ale zvládá.

„Dobře ví, co na ledě dělat. Z minulé sezony jsme posbírali několik klipů věcí, kde to celkem ušlo, a dále to rozvíjíme. Až nás začnou týmy více pozorovat, uvidí, že děláme progres. Pak se tomu budeme muset zase přizpůsobit, ale důležité je, mít pevný základ. Dobrý start, ale spousta práce před námi,“ povídal o víkendu Richardson.

Rozpis se nyní s Chicagem nemaže. Čtyři zápasy v šesti dnech, navíc proti silným protivníkům. Nejprve Florida, pak Edmonton, rozjeté Chicago a následně Minnesota.

