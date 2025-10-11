Usain Bolt na bruslích. Connor McDavid se přiblížil čtyřicítce

13. října 11:30Jiří Lacina
Excelentní vedení a kontrola puku, hlava nahoře a samozřejmě – dynamit v bruslích. Tak nějak jsme zvyklí vnímat Connora McDavida už delší dobu. Obecně je považován za nejrychlejšího bruslaře současnosti a dokazuje to i explicitní měření.
V sobotu dosáhl McDavid maximální rychlosti 39,61 km/h.
To je zatím podle Sportsnet nejvyšší rychlost naměřená v této sezóně a druhá nejvyšší od doby, kdy se tato data začala od sezóny 2021-22 sledovat.
Oilers Connor McDavid clocked a maximum skating speed of 39.61 km/hr in the season opener.
That is both the fastest speed burst in the NHL this season, and the 2nd-fastest since the data has been tracked in 2021-22.
Pro představu, sprinterská stovka za 10 vteřin odpovídá průměrné rychlosti 36 km/h (3600 / 10 * 100 = 36 000 metrů za hodinu). Nejvyšší absolutně naměřená rychlost v průběhu trati bývá nad 44 km/h. Během svého světového rekordu 9,58 dosáhl Usain Bolt absolutní rychlosti 44,72 km/h.
Bylo by zajímavé změřit hokejistu na delším úseku než je 60 metrů ledové plochy.
Edmonton utkání s Vancouverem zvládl 3:1, kapitán Oilers zapsal jednu asistenci na třetí gól do prázdné branky. Skóroval Leon Draisaitl.
Odepsaných 15 mega
Všichni ale víme, po čem McDavid prahne. Nejsou to individuální statistiky ani rychlostní rekordy. Je to Stanley Cup. Touží po něm každý, ale málokdo je ochotný obětovat tolik co Connor.
Před sezónou prodloužil smlouvu s Oilers jen o dva roky, za to s výraznou slevou. Kontrakt dává jasně najevo, že pokud Olejáři do tří let (letos dojíždí stávající smlouva) nevyhrají, McDavid to nejspíš zkusí jinde.
Pro toto období ale poskytl klubu maximální prostor tím, že zůstal na stávajících penězích. V době, kdy Kaprizov podepsal za nekřesťanských 17 miliónů, se nejlepší hokejista současnosti spokojil s 12,5 milióny. Obrovsky vstřícné, týmové gesto.
Mohl dostat výrazně víc. Internetem dokonce těsně před podpisem běžel hoax, že McDavid podškrábl na 8x 20 mil. Nikdo by se nedivil. Kanaďan se tak připravil možná o 15 mil. Tolik činí jeho investice. Jeho sázka na Edmonton.
Pokud to bude investice zmařená, má plné právo odejít.
