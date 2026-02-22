USA mají po 46 letech olympijské zlato! Strhující finále v prodloužení rozhodl Jack Hughes

22. února 17:14Jakub Ruč
Strhující finále, hokej z jiné planety! Základní hrací doba posledního utkání na ZOH v Miláně sice nabídla jen dva góly, ale přesto bylo na co (s otevřenou pusou) koukat. Souboj Kanady s USA nakonec rozhodlo prodloužení, které v čase 61:41 strhnul na americkou stranu Jack Hughes.
Největší zpráva před samotným začátkem? Absence Sidneyho Crosbyho. Kanada se znovu musela obejít bez svého kapitána, jenž z turnaje odstoupil po čtvrtfinálovém hitu od Radka Gudase. Třeba právě on chyběl k tomu, aby se misky vah převážily na stranu kolébky hokeje.
Osud zápasu každopádně zásadně ovlivnil už jeho úvod, v čase 7:00 totiž skóre otevřel Matthew Boldy. Kanaďané pak při snaze o vyrovnání dlouho zatápěli pod kotlem, často se jejich ofenzivní snažení zaseklo až na gólmanovi Hellebuyckovi, který vytáhl řadu klíčových a skoro nadpozemských zákroků.
The moment history was made. ??? #WinterOlympics pic.twitter.com/if62xkPEKm
— USA Hockey (@usahockey) February 22, 2026
Javorové listy dokonce v polovině základní hrací doby nevyužily přes minutu a půl dlouhou přesilovku pět na tři. Srovnat dokázal až ve 39. minutě střelou z pravého kruhu Cale Makar. A právě jeho gól dostal zápas do prodloužení... Koncem třetí třetiny se totiž blýskli oba gólmani a třeba MacKinnon neproměnil loženku před prázdnou bránou.
Následné prodloužení tři na tři trvalo jen minutu a jednačtyřicet vteřin. Pro Američany rozhodl po parádním pasu Werenskiho Jack Hughes. USA tak slaví olympijský triumf po 46 letech (v roce 1980 s univerzitním výběrem vyhrály v Lake Placid). Kanaďané naopak nedokázali navázat zlato ze Soči 2014, kdy se olympijského turnaje naposledy účastnili nejlepší hráči světa.
KANADA – USA 1:2 po prodloužení (0:1, 1:0, 0:0 – 0:1)
Branky a nahrávky: 39. Makar (Toews) – 6. Boldy (Matthews, Q. Hughes), 62. J. Hughes (Werenski, Hellebuyck).
Rozhodčí: Rooney (USA), Dwyer – Cherrey (oba Kanada), Hautamäki (Finsko).
Vyloučení: 3:3.
Bez využití.
Střely na branku: 42:28.
Diváci: 11 289.
Kanada: Binnington – Makar, Toews, Parayko, Harley, Doughty, Sanheim, Theodore – MacKinnon, McDavid, Celebrini – Stone, Suzuki, Marner – Wilson, Bennett, Marchand – Jarvis, Horvat, Hagel – Reinhart. Trenér: Cooper.
USA: Hellebuyck – McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin – M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk – Boldy, Matthews, Guentzel – T. Thompson, D. Larkin, J. Hughes – Trocheck, Nelson, Miller – C. Keller. Trenér: Sullivan.
1. Kanada/USA
2. Kanada/USA
3. Finsko
4. Slovensko
5. Švýcarsko
6. Německo
7. Švédsko
8. Česko
9. Dánsko
10. Lotyšsko
11. Francie
12. Itálie
