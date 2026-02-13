USA – Lotyšsko 5:1. Německé hvězdy okamžitě zazářily

13. února 0:00Marek Hedbávný
Leon Draisaitl s Timem Stützlem se v italském Miláně hladce adaptovali, hned v prvním utkání vynikajícími individuálními výkony dopomohli Německu k výhře 3:1 nad nevyzpytatelným Dánskem. V souběžně hraném zápase téže skupiny C pak Američané zlomili úvodní odpor Lotyšů a zvítězili jasně 5:1.
I díky dvěma úspěšným trenérským výzvám a hned dvojí výpomoci tyček Merzlikinsovy branky drželi Lotyši s úřadujícími mistry světa nerozhodný stav až do 31. minuty. Déle vzdorovat houževnatý výběr nedovedl. Američané zvládli přelom druhé a třetí třetiny, nakonec z toho byl debakl – při němž sebevědomí nabral třeba dvougólový Brock Nelson.
LOTYŠSKO – USA 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Branky a nahrávky: 8. Krastenbergs (Girgensons) – 6. B. Tkachuk (M. Tkachuk, Werenski), 31. Nelson (J. Hughes, Trocheck), 38. T. Thompson (Eichel, Q. Hughes), 40. Nelson (J. Hughes, M. Tkachuk), 43. Matthews (Eichel, Q. Hughes).
Rozhodčí: Campbell (Kanada), Rehman (USA) – Ankerstjerne (Dánsko), Suchánek (Česko).
Vyloučení: 4:4.
Využití: 0:2.
Střely na branku: 18:38.
Diváci: 11 288.
Lotyšsko: Merzļikins (od 41. Šilovs) – Balinskis, Rubins, Jaks, Zile, Šmits, Mamčics, Freibergs – Vilmanis, Girgensons, Tralmaks – Roberts Bukarts, Balcers, Blugers – Krastenbergs, Ločmelis, Daugavinš – Dzierkals, Ravinskis, Batna – Egle. Trenér: Vitolinš.
USA: Hellebuyck – McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Werenski, Sanderson, Hanifin – B. Tkachuk, Eichel, M. Tkachuk – Boldy, Matthews, Guentzel – D. Larkin, T. Thompson, Connor – Miller, Nelson, J. Hughes – Trocheck. Trenér: Sullivan.
Stačilo sedmadvacet vteřin, aby nejlepší hokejista německé historie Leon Draisaitl otevřel na olympiádě svůj střelecký účet. Ve druhé třetině se zase ukázala jiná německá star Tim Stützle, jenž skóroval dokonce dvakrát. Do statistik se asistencí zapsal i nečekaný kandidát na letošní Norris Trophy Moritz Seider. Společně dopomohli Německu k vítěznému vstupu do turnaje, na němž hodlají díky přívětivé skupině rovnou postoupit do čtvrtfinále a nemuset do předkola.
NĚMECKO – DÁNSKO 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 1. Draisaitl (Tiffels, Wagner), 25. Stützle (Peterka, Stachowiak), 31. Stützle (Draisaitl, Seider) – 14. Mølgaard (Ehlers, Jensen Aabo).
Rozhodčí: Ansons (Lotyšsko), Holm (Švédsko) – Hynek (Česko), MacPherson (Kanada).
Vyloučení: 0:2.
Využití: 1:0.
Střely na branku: 26:38.
Diváci: 3 986.
Německo: Grubauer – Seider, Wagner, J. Müller, Wissmann, Kälble, Gawanke, M. Müller – Tiffels, Samanski, Draisaitl – Peterka, Stachowiak, Stützle – Reichel, Kahun, Michaelis – Sturm, Ehl, Rieder. Trenér: Kreis.
Dánsko: Sögaard – Jensen Aabo, M. Lauridsen, Nicholas Jensen, Bruggisser, O. Lauridsen, Lassen – Bjorkstrand, Ehlers, True – Blichfeld, Eller, Nicklas Jensen – Olesen, Aagaard, Mølgaard – Wejse, Russell, Storm – Poulsen. Trenér: Gath.
|TÝM
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|SKÓRE
|BODY
|1.
|
USA
|1
|1
|0
|0
|0
|5:1
|
3
|2.
|Německo
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|3.
|Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|
0
|4.
|Lotyšsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:5
|0
Pátek 13. února:
12:10 Finsko – Švédsko (sk. B, Santa Giulia)
12:10 Itálie – Slovensko (sk. B, Milano Rho)
16:40 Francie – Česko (sk. A, Santa Giulia)
21:10 Kanada – Švýcarsko (sk. A, Santa Giulia)
Sobota 14. února:
12:10 Švédsko – Slovensko (sk. B, Santa Giulia)
12:10 Německo – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
16:40 Finsko – Itálie (sk. B, Santa Giulia)
21:10 USA – Dánsko (sk. C, Santa Giulia)
Neděle 15. února:
12:10 Švýcarsko – Česko (sk. A, Santa Giulia)
16:40 Kanada – Francie (sk. A, Santa Giulia)
19:10 Dánsko – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
21:10 USA – Německo (sk. C, Santa Giulia)
Úterý 17. února:
12:10 1. osmifinále (Santa Giulia)
12:10 2. osmifinále (Milano Rho)
16:40 3. osmifinále (Santa Giulia)
21:10 4. osmifinále (Santa Giulia)
Středa 18. února:
12:10 1. čtvrtfinále (Santa Giulia)
14:10 2. čtvrtfinále (Milano Rho)
16:40 3. čtvrtfinále (Santa Giulia)
21:10 4. čtvrtfinále (Santa Giulia)
Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)
