Úprk před přestavbou? Ne! Chci tu dohrát, říká Kane

Chicago bude v následujících měsících rozhodně patřit mezi nejsledovanější celky NHL. S novým generálním manažerem totiž dle všeho zamíří k alespoň částečné přestavbě kádru, což vždycky vzbuzuje pozornost. Bude to znamenat úprk největších hvězd? Možná. Ta největší chce ale zůstat.

Patrick Kane má smlouvu ještě na jednu sezonu, nedá se však vyloučit, že nového generálního manažera Kylea Davidsona nenapadne hvězdného útočníka vyměnit.

Samotný Kane se nikam stěhovat nechce, nicméně také dodal, že rozumí obchodní stránce věci.

„V hokeji nenajdete moc kluků, kteří by strávili celou kariéru v jednom týmu. Kromě sportu je to i byznys,“ chápe třiatřicetiletý útočník. „Kdyby se mi to povedlo, byla by to obrovská pocta. Uvidíme, jak se to celé vyvrbí.“

I přes to, že je Američanovi teprve třicet tři let, tak už se stal klubovou legendou. S 1 141 body je třetí v historických tabulkách získaných kanadských bodů, před ním jsou jenom obří persony Bobby Hull a Stan Mikita. Na prvního Mikitu ztrácí 326 bodů, na Hulla pouhých dvanáct.

Stát se rekordmanem organizace je jednoznačným lákadlem, a to i proto, že na Stanley Cupy už se Kane dívat nemusí, vždyť má doma tři prsteny!

„S Patrickem plánujeme mít otevřené konverzace o tom, co bude dál,“ dodal nový generální manažer Blackhawks. „Uvidíme, na co spolu přijdeme. Pak se rozhodneme, co dál.“

Ze slov Davidsona rozhodně nejde jednoznačně vyčíst, že je Kane neprodejný. Spíš naopak.

Důvodem je i přestavba týmu, kterou Chicago plánuje. Pokud by došlo ke Kaneově odchodu, odešlo by i 10,5 milionu z pod platového stropu. A to už je podstatná částka.

Kane by však neměl se setrváním týmu, jenž se bude plácat u dna tabulky, problém.

„Jako hráč se vždycky snažíte být v daném momentě,“ popisoval. „Když hrajete, nepřemýšlíte nad tím, jak dlouho bude nějaká přestavba trvat. Přemýšlíte jen nad tím, že chcete vyhrát zápas. My hráči se o zbytek moc nezajímáme.“

